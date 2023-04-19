Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні зустрінеться з офіційними особами у Швеції. Однією з тем перемовин стане постачання більшої кількості зброї Україні.

Про це повідомляє The New York Times.

Остін повинен провести зустріч зі своїм шведським колегою Палом Йонсоном. У Пентагоні заявили, що обговорення включатиме “теми, пов’язані з безпекою, що становлять взаємний інтерес, і постачання більшої кількості зброї в Україну”.

Невідомо, чи будуть на зустрічі обговорювати заблоковану заявку Швеції щодо членства у НАТО.

Вже 21 квітня американський посадовець очолить міжнародну зустріч у форматі Рамштайн у Німеччині для координації допомоги Україні, оскільки українська влада наполягає на додатковому озброєнні для боротьби з російськими загарбниками.

Ці переговори, ймовірно, будуть зосереджені на надсиланні більше зброї в Україну, яка місяцями заявляла, що війська відчувають нестачу боєприпасів і використовують артилерійські снаряди швидше, ніж її союзники можуть виробити та поставити.

Ці твердження були підтверджені витоком документів американської розвідки, які почали широко поширюватися цього місяця.

17 квітня Остін зустрівся з британським міністром оборони Беном Воллесом у Вашингтоні. Воллес висловив оптимізм щодо “імпульсу” на полі бою в Україні, але попередив, що війна, найімовірніше, триватиме й наступного року.

Також 17 квітня Остін розмовляв з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб “обговорити пріоритети” перед зустріччю в Рамштайні.