Про це повідомляється на сайті Криворізької міськради.

Вілкул отримав медаль за сприяння і допомогу військовим, а також за “внесок, який робить місто в розвиток інфраструктури 17-ї окремої танкової бригади”.

Нещодавно за рахунок міського бюджету в 17-й окремій танковій бригаді було проведено капітальний ремонт казарми. Також сказано, що сьогодні в Кривому Розі діє розширена програма допомоги військовослужбовцям учасникам АТО та їхнім сім’ям.

З 2014 року за розпорядженням Юрія Вілкула був створений міський штаб допомоги військовослужбовцям, було організовано збір, придбання та передано військовослужбовцям, які перебували в зоні проведення АТО, засоби індивідуального захисту, обмундирування, засоби зв’язку та спостереження, запчастини для автомобілів, транспорт та інше.