Про це він написав у Twitter.

Воллес наголосив, що прийшов до цього рішення після ретельних роздумів. Міністр оборони Великої Британії подякував усім, хто планував його підтримати.

“Після ретельного розгляду та обговорення з колегами та родиною я прийняв рішення не брати участь у боротьбі за лідерство Консервативної партії. Я дуже вдячний усім моїм колегам у парламенті та членам ширшого кола, які пообіцяли підтримати”, – написав він.

Бен Воллес додав, що цей вибір зробити було непросто, але він вирішив зосередитися на своїй поточній роботі із забезпечення безпеки держави:

“Це було нелегко зробити вибір, але я зосереджений на своїй поточній роботі та забезпеченні безпеки цієї чудової країни. Я бажаю успіху всім кандидатам і сподіваюся, що ми швидко повернемося до того, щоб зосередитися на проблемах, для вирішення яких ми всі обрані”.

After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2

