Про це він написав у Twitter.
Воллес наголосив, що прийшов до цього рішення після ретельних роздумів. Міністр оборони Великої Британії подякував усім, хто планував його підтримати.
“Після ретельного розгляду та обговорення з колегами та родиною я прийняв рішення не брати участь у боротьбі за лідерство Консервативної партії. Я дуже вдячний усім моїм колегам у парламенті та членам ширшого кола, які пообіцяли підтримати”, – написав він.
Бен Воллес додав, що цей вибір зробити було непросто, але він вирішив зосередитися на своїй поточній роботі із забезпечення безпеки держави:
“Це було нелегко зробити вибір, але я зосереджений на своїй поточній роботі та забезпеченні безпеки цієї чудової країни. Я бажаю успіху всім кандидатам і сподіваюся, що ми швидко повернемося до того, щоб зосередитися на проблемах, для вирішення яких ми всі обрані”.
After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2
— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) July 9, 2022
Згідно із соцдослідженнями у Великій Британії, Воллеса першим фаворитом серед членів Консервативної партії через його підтримку України.
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