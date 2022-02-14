Очільник міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що повертається з сімейного відпочинку за кордоном через кризу в Україні.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“Оскільки події погіршуються, держсекретар скоротив заплановані довгі вихідні зі своїми дітьми на половину семестру”, — розповіло британському виданню The Guardian високопоставлене джерело з міністерства оборони.

Провівши у відпустці у Європі один день, Воллес оголосив про повернення з метою розібратися з тим, що він назвав “загостренням” кризи в Україні, попередивши, що Росія може вторгнутися в будь-який момент.

“Повернувшись із Москви рано в суботу вранці і через те, що ми стурбовані погіршенням ситуації в Україні, я скасував заплановані довгі вихідні за кордоном зі своєю сім’єю і повернуся”, – заявив міністр.

Згідно з повідомленням видання ITV News, міністр оголосив про зміну планів після того, як один із журналістів помітив його на європейському курорті, і телекомпанія звернулася за коментарем до Міністерства оборони.

Минулого року прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зіткнувся із закликами звільнити свого тодішнього міністра закордонних справ Домініка Рааба та інших високопоставлених чиновників після того, як вони пішли у відпустку саме у час, коли таліби захопили столицю Афганістану Кабул, а британський уряд намагався евакуювати своїх громадян. Через місяць Рааб був понижений у посаді.