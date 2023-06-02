Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що в України є шанси повернути окупований Росією ще у 2014 році Крим вже до кінця цього року.

Джерело: інтерв’ю Воллеса для The Washington Post

Воллес висловив більш позитивний погляд на зусилля України у повномасштабній війні проти Росії, аніж описаний у секретних документах США, злитих у соціальні мережі.

Зокрема в американських документах мовилось, що в України є проблеми з особовим складом і технікою, а тому навряд чи ЗСУ досягнуть масштабних успіхів у контрнаступі.

Хоча офіційні особи США кажуть, що відтоді відбулися покращення, вони також припустили, що навіть повернення невеликих територій може вплинути на військові плани Росії.

Та всупереч приватним роздумам деяких інших офіційних осіб НАТО, Воллес сказав, що існує реальна можливість того, що Україна зможе успішно повернути Крим, півострів, який президент РФ Володимир Путін незаконно анексував у 2014 році, ще цього року, коли у російських сил закінчиться необхідне обладнання.

“Те, що ми бачили на полі бою, полягає в тому, що якщо ви вдарите російські сили не в тому місці, вони фактично розваляться. Можна посилати молодих людей вмирати десятками тисяч, що вони й роблять, але немоливо магічно створити танки та системи озброєння, які їм потрібні”, – сказав він.