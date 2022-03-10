Міністр оборони Великої Британії Джеймс Хеппі звернувся до британських військових з закликом не їхати в Україну, щоб допомагати у протистоянні з російським агресором.

Про це повідомляє британський новинний канал Sky News.

Джеймс Хеппі звернувся до британських військових та ветеранів, які думають, що “поїдуть до України на декілька тижнів, зроблять селфі та повернуться”. Він закликав їх не допомагати Україні у протистоянні з Росією.

Як зазначив британський міністр, позиція уряду є наступною – якщо ви військовослужбовець Збройних сил Великої Британії і ви вирішили приєднатись до війни в Україні, то ви порушуєте закон. Більш того, за словами Хеппі, кожного такого військового чекають “великі неприємності”.

“Зараз не той час, щоб їхати туди. Українці чітко дали зрозуміти: як тільки ви перетнули їх кордон, щоб допомогти воювати – ви у цій війні назавжди. Тому британці не повинні цього робити”, – наголосив очільник міноборони Великої Британії.

Варто зазначити, що такий заклик міністра оборони Великої Британії явно суперечить словам очільниці МЗС Великої Британії Ліз Трасс, яка минулого тижня заявила, що повністю підтримає людей, які захочуть поїхати воювати в Україну.