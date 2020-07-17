Про це він сказав під час години запитань до уряду.

Таран пояснив, що на півострові не фіксуються дії зі створення ударних угруповань.

“Про можливість здійснення збройного нападу РФ і активізації бойових дій саме на Кримському напрямку. В даний час ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій РФ поблизу адміністративного кордону Херсонської області з тимчасово окупованої території АРК не виявлено”, – сказав міністр.

Також він заявив, що ВСУ здійснюють певні заходи для запобігання та надання відповідної відсічі можливих дій з боку Росії.

Міністр звернув увагу на те, що керівництво РФ і військове керівництво країни-агресора досить непередбачувано.

5 липня командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що Військово-морські сили України (ВМС) готуються до повномасштабних бойових дій з Російською Федерацією. Не виключено, що Росія почне наступ з території окупованого Криму.