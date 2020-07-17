Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що у відомстві не зафіксували факти підготовки Російської Федерації до наступу з боку окупованого Криму.

Про це він сказав під час години запитань до уряду.

Таран пояснив, що на півострові не фіксуються дії зі створення ударних угруповань.

“Про можливість здійснення збройного нападу РФ і активізації бойових дій саме на Кримському напрямку. В даний час ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій РФ поблизу адміністративного кордону Херсонської області з тимчасово окупованої території АРК не виявлено”, – сказав міністр.

Також він заявив, що ВСУ здійснюють певні заходи для запобігання та надання відповідної відсічі можливих дій з боку Росії.

Міністр звернув увагу на те, що керівництво РФ і військове керівництво країни-агресора досить непередбачувано.

5 липня командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що Військово-морські сили України (ВМС) готуються до повномасштабних бойових дій з Російською Федерацією. Не виключено, що Росія почне наступ з території окупованого Криму.