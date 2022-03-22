Про це він повідомив у своєму Facebook.
“Останніми днями українська армія все частіше бере в полон людей, яких російські окупанти насильно мобілізували та кинули у бій як гарматне м’ясо”, — написав Резніков.
Він зауважив, що всіх жителів ОРДЛО вважають громадянами України та закликають перейти на сторону українську армії. А тих, кого вже мобілізованих чоловіків міністр оборони закликає складати зброю.
“Якщо вас все одно забрали до російських військ, намагайтеся якнайшвидше перейти на бік української армії. Усі, хто вже склав зброю — у безпеці”, — зазначив він.
Резніков також додав, що ті, хто вчинив злочини, після відбування покарання матимуть можливість повернутися до нормального життя.
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