Глава міністерства освіти та науки України Ганна Новосад заявила, що її зарплати не вистачило б на те, щоб утримувати дитину.

Про це йшлося в її інтерв’ю виданню “Інтерфакс Україна”.

За словами міністерки, зарплати в 36 тисяч гривень щомісяця їй зараз вистачає для того, щоб “нормально прожити”, але сума її не влаштовує.

“Зараз моя зарплата на руки в середньому складає 36 тис. грн, це на 10 тис. грн. менше, ніж я мала на посаді керівника директорату Міносвіти. Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль, я не маю часу ходити в кіно. Але якщо ви мене спитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію, то безперечно цього не вистачить. І коли я завершу свою роботу тут, я не буду мати заощаджень як таких”, — поскаржилася Новосад.

Також глава МОН заявила, що в разі, якщо у неї з’явиться сім’я і народиться дитина, цієї суми їй буде недостатньо.

“Із своєї зарплати я багато витрачаю на поточні видатки на роботі на речі, які потрібні на утримання офісу. Також у мене зараз немає сім’ї. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати. А я не готова піти на ситуацію, коли хтось буде утримувати мене, я мушу сама мати конкурентну зарплату. Тому настане час, коли я просто не зможу жити в Києві на таку зарплатню, і це буде рішення, яке потрібно буде усвідомлено приймати”, — додала вона.