Про це йшлося в її інтерв’ю виданню “Інтерфакс Україна”.
За словами міністерки, зарплати в 36 тисяч гривень щомісяця їй зараз вистачає для того, щоб “нормально прожити”, але сума її не влаштовує.
“Зараз моя зарплата на руки в середньому складає 36 тис. грн, це на 10 тис. грн. менше, ніж я мала на посаді керівника директорату Міносвіти. Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль, я не маю часу ходити в кіно. Але якщо ви мене спитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію, то безперечно цього не вистачить. І коли я завершу свою роботу тут, я не буду мати заощаджень як таких”, — поскаржилася Новосад.
Також глава МОН заявила, що в разі, якщо у неї з’явиться сім’я і народиться дитина, цієї суми їй буде недостатньо.
“Із своєї зарплати я багато витрачаю на поточні видатки на роботі на речі, які потрібні на утримання офісу. Також у мене зараз немає сім’ї. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати. А я не готова піти на ситуацію, коли хтось буде утримувати мене, я мушу сама мати конкурентну зарплату. Тому настане час, коли я просто не зможу жити в Києві на таку зарплатню, і це буде рішення, яке потрібно буде усвідомлено приймати”, — додала вона.
- Раніше стало відомо, що чиновники ряду відомств в 3,5-5 рази збільшили собі зарплати, а міністри отримали сотні тисяч премій. #Букви розповідали, хто з топ-чиновників заробив в грудні найбільше.
- Міністр Кабміну Дмитро Дубілет поінформував, що обговорювані високі зарплати його колег за грудень — результат того, що їм виплатили премії за кілька місяців.
- 18 січня Кабінет Міністрів України опублікував дані про заробітні плати членів Уряду за 2019 рік. Планується, що Кабмін буде щомісяця публікувати дані про доходи топ-чиновників.