Міністр освіти і науки Ганна Новосад заявляє, що експеримент з використання електронних освітніх матеріалів у пілотних школах завершився негативно через незадовільну якість електронних освітніх матеріалів, але в майбутньому буде відновлений.

Про це вона розповіла в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

“У нас був такий експеримент, він завершився, і завершився він негативно. Це повчальна історія для нас і для системи освіти. Скажімо так: задумка була правильна – перед тим як впроваджувати таке популярне словосполучення, як електронний підручник, треба зробити пілотний проект”, – розповіла Новосад.

За словами міністра, в рамках експерименту були закуплені планшети на тисячу шкіл, але головна проблема виявилася на етапі закупівлі електронних підручників.

“Міністерство оголосило конкурс, але те, що нам подали виробники – це просто жах. Я особисто переглянула всі ці підручники – це жах, який треба заховати і більше нікому не показувати. Я не можу допустити, щоб таке закуповувалося за публічні кошти і потрапляло в школи. Це не можна назвати електронними освітніми матеріалами – це просто якісь pdf-ки до яких десь прибудували звук, десь фігурку, яка рухається, і намагаються нам продати за мільйони гривень”, – констатувала вона.

Новосад підкреслила, що з такими матеріалами якість навчання абсолютно не зміниться.

У зв’язку з цим, в кінці 2019 року вона прийняла рішення призупинити проведення конкурсу.

У той же час, Новосад зазначила, що експеримент з впровадження електронних підручників буде відновлений.

“Ми зробимо другу спробу. На цей рік ми знову заклали гроші на електронні підручники і зараз повинні підготувати нові нормативні документи і нові вимоги до експертизи цих підручників, а також почати діалог з виробниками”, – заявила міністр.