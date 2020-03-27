Про це він повідомив у Twitter.
Міністр розповів, що перебуває на самоізоляції вдома і має легкі симптоми хвороби.
“За лікарською порадою я здав аналіз на коронавірус. Мій тест позитивний. На щастя, симптоми незначні, я працюю з дому і самоізолююсь. Життєво важливо, щоб ми дотримувалися рекомендацій Національної служби охорони здоров’я і рятували життя”, – написав він.
Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заразився коронавірусом COVID-19.
- 25 березня повідомлялося, що у сина британської королеви Єлизавети II, принца Уельського Чарльза позитивний результат на коронавірус.
- Моделювання дослідників з Оксфордського університету показало, що половина населення Великобританії вже може бути заражена коронавірусом Covid-19.