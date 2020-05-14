Про це міністр розповів в інтерв’ю #Буквам.

“– По авіарейсам там подалися, здається, 12 000 громадян. Але ця цифра може змінитися. А поляки взагалі говорили про якісь страшні цифри – про мільйони робочих місць, тому що у них там спад виробництва, промисловості і вони шукають, як рятуватися” , – говорить він.

Водночас Криклій підкреслив, що рейси, якими під час карантину доставляються українці на заробітки в інші держави, є спеціальними і вимагають згоди протилежного боку (держави, до якої здійснюється авіарейс).

“Нам значно простіше було, коли 200 літаків, ніж ці 3-4 пасажирські рейси на день, плюс 10-12 вантажних. Бо тоді все функціонувало в стандартному режимі, по процедурі, де немає виняткових ситуацій, коли ми мали відкривати пункт перетину кордону”, – розповів він.