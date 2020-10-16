Covid-19 Україна

оновлено 16.10.2020 о 17:01

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Міністр розвитку громад і територій Чернишов захворів на коронавірус

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов отримав позитивний результат тесту на коронавірус COVID-19.

П’ятниця, 16 жовтня 2020, 16:41

Про це повідомила пресслужба відомства.

Наразі Чернишов перебуває на самоізоляції. На період його відсутності, обов’язки виконуватиме перший заступник Василь Лозинський.

“Планую провести найближчі два тижні на самоізоляції. Всі робочі питання планую вирішувати та контролювати дистанційно. Цього року ми всі маємо опанувати цю звичку та навчитись бути ефективними в реальному житті та фактичних справах, залишаючись в онлайні. У Мінрегіоні ми одні з перших започаткували дистанційний формат роботи”,– зазначив міністр.

Зазначається, що усі співробітники Міністерства, які були в контакті з міністром, проходять тестування або залишаються вдома на самоізоляції.

“Мінрегіон дотримується всіх правил епідеміологічної безпеки, зокрема на вході в будівлю проводиться вимірювання температури, усі співробітники та відвідувачі в масках та дотримуються дистанції, наявні дезінфекційні засоби, усі приміщення провітрюються”, – додали у пресслужбі.

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Теги: министр, Кабмін, Коронавірус, Олексій Чернишов

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