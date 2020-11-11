Тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що про скасування 12-річної шкільної освіти мова не йде.

Про це Шкарлет написав у Telegram.

“Дискусія, яка не перший рік триває в освітній спільноті з приводу термінів початку та завершення шкільного навчання, у жодному разі не передбачає повернення десятирічки”, – запевнив він.

За його словами, немає нічого страшного в тому, що діти будуть закінчувати школу у 18 – 19 років.

“Наприклад, в деяких федеральних землях Німеччини дитина не зможе вступити до магістратури, якщо у нього попередньо немає 15,5 року навчання: 12 років школи і 3,5 роки бакалаврату”, – зазначив Шкарлет.

Голова Міносвіти вважає, що ефективну систему освіти будуватимуть саме на базі 12-річної школи.

“Відкрита дискусія. І поки не будуть напрацьовані оптимальні варіанти, ніяких рішень МОН не братиме”, – підсумував Сергій Шкарлет.