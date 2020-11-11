Про це Шкарлет написав у Telegram.
“Дискусія, яка не перший рік триває в освітній спільноті з приводу термінів початку та завершення шкільного навчання, у жодному разі не передбачає повернення десятирічки”, – запевнив він.
За його словами, немає нічого страшного в тому, що діти будуть закінчувати школу у 18 – 19 років.
“Наприклад, в деяких федеральних землях Німеччини дитина не зможе вступити до магістратури, якщо у нього попередньо немає 15,5 року навчання: 12 років школи і 3,5 роки бакалаврату”, – зазначив Шкарлет.
Голова Міносвіти вважає, що ефективну систему освіти будуватимуть саме на базі 12-річної школи.
“Відкрита дискусія. І поки не будуть напрацьовані оптимальні варіанти, ніяких рішень МОН не братиме”, – підсумував Сергій Шкарлет.
- Міністерство освіти і науки України скасувало обов’язкове комплексне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Це тестування впродовж багатьох років було обов’язковим при вступі до вишів.