Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен звернулася до прем'єра Великобританії Бориса Джонсона з проханням провести другий референдум щодо незалежності Шотландії.

Про це повідомляє телеканал Sky.

Лідерка Шотландської національної партії Нікола Стерджен представила документ під назвою “Право Шотландії на вибір”, який вона скерує Джонсону поштою.

Міністерка Шотландії заявила, що текст документа збігається з промовою королеви Єлизавети II і голосуванням шотландського парламенту щодо законопроєкту про референдуми.

“Минулого тижня Шотландія дала зрозуміти, що не хоче, щоб уряд торі на чолі з Борисом Джонсоном вивів нас із Євросоюзу”, – сказала Стерджен.

Варто відзначити, що на загальних виборах минулого тижня Шотландська національна партія отримала 47 з 59 місць у Вестмінстері в Шотландії.