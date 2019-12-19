Про це повідомляє телеканал Sky.
Лідерка Шотландської національної партії Нікола Стерджен представила документ під назвою “Право Шотландії на вибір”, який вона скерує Джонсону поштою.
Міністерка Шотландії заявила, що текст документа збігається з промовою королеви Єлизавети II і голосуванням шотландського парламенту щодо законопроєкту про референдуми.
“Минулого тижня Шотландія дала зрозуміти, що не хоче, щоб уряд торі на чолі з Борисом Джонсоном вивів нас із Євросоюзу”, – сказала Стерджен.
Варто відзначити, що на загальних виборах минулого тижня Шотландська національна партія отримала 47 з 59 місць у Вестмінстері в Шотландії.
- Раніше перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що британський уряд Бориса Джонсона не може утримувати їх в складі Сполученого Королівства проти їх волі.