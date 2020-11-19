Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен в середу стикнулася із закликами опозиції піти у відставку після того, як це зробив її міністр сільського господарства через незаконний наказ уряду винищити всіх норок на хутрових фермах країни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Уряд зіткнувся з найбільшою кризою за всю історію епідемії коронавируса після того, як на початку цього місяця розпорядився вбити всіх норок на хутрових фермах, щоб запобігти поширенню COVID-19, включаючи новий мутований штам.

Пізніше уряд визнав, що це розпорядження не мало правового підґрунтя.

“Я хочу, щоб прем’єр-міністр зробила те ж саме. Я хочу, щоб прем’єр-міністр визнала, що коли вона робить помилку, це її відповідальність”, – сказав лідер опозиції Якоб Еллеман-Йенсен з Ліберальної партії, маючи на увазі відставку міністра сільського господарства Могенсена Йенсена.

Фредеріксен публічно вибачилася і звинуватила в помилці міністерство сільського господарства.

Але урядове розслідування, опубліковане в середу, показало, що рішення про знищення норок було прийнято усіма високопоставленими міністрами. Також з’ясувалося, що до того, як Фредеріксен наказала в прямому ефірі 4 листопада, її офіс був попереджений про юридичні проблеми, пов’язані із закриттям норкового господарства.

У Данії 1100 фермерів вирощують норок заради хутра. У зв’язку з розпорядженням уряду було вбито 17 мільйонів норок. Фермери заявили, що це назавжди покладе край їхньому бізнесу.

Згідно з дослідженням Орхуського університету, довіра датчан до уряду різко впало в останні тижні після цього розпорядження.