Про це повідомляє агентство Reuters.
Уряд зіткнувся з найбільшою кризою за всю історію епідемії коронавируса після того, як на початку цього місяця розпорядився вбити всіх норок на хутрових фермах, щоб запобігти поширенню COVID-19, включаючи новий мутований штам.
Пізніше уряд визнав, що це розпорядження не мало правового підґрунтя.
“Я хочу, щоб прем’єр-міністр зробила те ж саме. Я хочу, щоб прем’єр-міністр визнала, що коли вона робить помилку, це її відповідальність”, – сказав лідер опозиції Якоб Еллеман-Йенсен з Ліберальної партії, маючи на увазі відставку міністра сільського господарства Могенсена Йенсена.
Фредеріксен публічно вибачилася і звинуватила в помилці міністерство сільського господарства.
Але урядове розслідування, опубліковане в середу, показало, що рішення про знищення норок було прийнято усіма високопоставленими міністрами. Також з’ясувалося, що до того, як Фредеріксен наказала в прямому ефірі 4 листопада, її офіс був попереджений про юридичні проблеми, пов’язані із закриттям норкового господарства.
У Данії 1100 фермерів вирощують норок заради хутра. У зв’язку з розпорядженням уряду було вбито 17 мільйонів норок. Фермери заявили, що це назавжди покладе край їхньому бізнесу.
Згідно з дослідженням Орхуського університету, довіра датчан до уряду різко впало в останні тижні після цього розпорядження.
- У середу, 18 листопада, на звірофермах Данії вбили всіх заражених коронавірусом норок.
- Всесвітня організація охорони здоров’я вивчить біобезпеку норкових ферм в країнах по всьому світу, щоб запобігти подальшим “побічним ефектам” після того, як Данія вирішили знищити норок через спалах коронавірусу.