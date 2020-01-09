Про це йдеться у відповіді відомства на запит “Слово і Діло”.

Оклад Соколовської склав 15 тис. 238,10 грн (стільки ж за інтенсивність роботи), за вислугу років – 3 тис. 657,14 грн, за роботу з державною таємницею – 3 тис. 047,62 грн, відпускні – 1 тис. 526,71 грн, премія за жовтень – 26 тис. 182 грн, премія за листопад – 25 тис. 905 грн, премія за грудень – 30 тис. 476 грн, матеріальна допомога на оздоровлення – 47 тис. 394 грн (стільки ж допомога для вирішення соціально-побутових питань), індексація – 724,69 грн.

Заступнику міністра Наталії Ненюченко нарахували 131 тис. 487,45 грн: оклад – 14 тис. грн (стільки ж за інтенсивність), за вислугу років – 7 тис. грн, за роботу з державною таємницею – 1,2 тис. грн, премія – 30,8 тис. грн, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань – 63 тис. 726,53 грн, індексація – 760,92 грн.

Олег Коваль заробив 168 тис. 143,69 грн. Його оклад у грудні склав 12 тис. 666,67 грн (стільки ж за інтенсивність), за вислугу років – 1 тис. 380 грн, премія – 27 тис. 867 грн, відпускні – 3 тис. 759,38 грн, матеріальна допомога на оздоровлення – 53 тис. 181,20 грн (стільки ж допомога для вирішення соціально-побутових питань), на відрядження – 2 тис. 753,12 грн, індексація – 688,45 грн.

Зарплата Віталія Музиченка склала 65 тис. 440,92 грн: оклад – 14 тис. грн (стільки ж за інтенсивність), за вислугу років – 5 тис. 880 грн, премія – 30,8 тис. грн, індексація – 760,92 грн .

Ще один заступник міністра – Сергій Ніжинський – заробив минулого місяця 166 тис. 842,15 грн. Його оклад – 14 тис. грн (стільки ж за інтенсивність), за вислугу років – 3 тис. 360 грн, за роботу з державною таємницею – 1,2 тис. грн, премія – 30,8 тис. грн, відпускні – 3 тис. 792,82 грн, перерахунок зарплати за листопад – мінус 5 тис. 722,85 грн, на відрядження за листопад – 3 тис. 898,48 грн, допомога на оздоровлення – 50 тис. 376,39 грн (стільки ж допомога для вирішення соціально-побутових питань), індексація – 760,92 грн.