Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

Який брати. Рожевий сердечко. Зелений лайк. Жоден плачущий смайлик, заявив він.

При цьому Малюська заявив, що дружина не дозволяє йому купувати рожевий костюм, поки публікація не набере 2 тисячі сердечок“.

Міністр також опублікував фотографії цінників костюмів. Обидва коштують по 1800 гривень.

Фото: Facebook/Денис Малюська

Фото: Facebook/Денис Малюська

Фото: Facebook/Денис Малюська

Фото: Facebook/Денис Малюська

Варто відзначити, що раніше Малюська вже публікував подібні креативні фото. Так, одного разу він запостив знімок взуття на робочому столі. А коли розгорівся скандал навколо відставки прем’єра Олексія Гончарука, міністр оприлюднив Facebook-пост на його підтримку. Пост він доповнив світоиною з рукою, висунутою з-під столу.

  • Раніше міністр юстиції Денис Малюська розповідав, що йому доводиться виправдовуватися перед мамою за низьку зарплату, а дружині пояснювати “Де гроші?”