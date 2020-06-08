Міністр юстиції України Денис Малюська радиться в соціальній мережі, який костюм йому купувати.

Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

“Який брати. Рожевий – сердечко. Зелений – лайк. Жоден – плачущий смайлик“, – заявив він.

При цьому Малюська заявив, що дружина не дозволяє йому купувати рожевий костюм, поки публікація не набере 2 тисячі “сердечок“.

Міністр також опублікував фотографії цінників костюмів. Обидва коштують по 1800 гривень.

Варто відзначити, що раніше Малюська вже публікував подібні креативні фото. Так, одного разу він запостив знімок взуття на робочому столі. А коли розгорівся скандал навколо відставки прем’єра Олексія Гончарука, міністр оприлюднив Facebook-пост на його підтримку. Пост він доповнив світоиною з рукою, висунутою з-під столу.