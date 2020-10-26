Про це заявив міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора, повідомляє Football Italia.

“Роналду не дотримувався медичного протоколу. Це доводить розслідування. Ми не збираємося зупиняти професійний футбол, але Серія А встановила протокол, а потім не дотрималася його”, – сказав Спадафора.

Міністр вважає, що на початку жовтня Роналду не слід було їхати в розташування збірної Португалії, де у нього і виявили коронавірус, а повинен був залишитися в Турині на ізоляції.

“З цього приводу триває розслідування, проводиться збір доказів”, – додав він.