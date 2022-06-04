Про це він повідомив у своєму Twitter.
Візит Остіна розпочнеться з вівторка 7 червня, перші закордонні візити будуть до Сінгапура і Таїланду. За його словами, після цього він прямуватиме до Брюсселя для проведення наступної зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі з особистою присутністю. Міністри оборони з усього світу обговорять поточну ситуацію в Україні у зв’язку з неспровокованим вторгненням РФ.
Також під час цього візиту голова Пентагону візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО.
“Серед іншого, ми обговоримо заявки на вступ Швеції та Фінляндії й продовжимо наш діалог про реагування на вторгнення Росії в Україну”, — додав він.
Проте Остін не уточнив дату зустрічі. Втім з анонсів відомо, що вона запланована на 15 червня.
- Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков розповів деталі зустрічі керівників оборонних відомств у форматі, започаткованому 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн. Він зазначив, що кількість країн-учасниць зростає, а серед континентів не представлена лише Антарктида.
- 23 травня за ініціативи міністра оборони США Ллойда Остіна представники понад 40 країн світу брали участь у другому засіданні Контактної групи з оборони України – “Рамштайн-2”. Серед 20 країн, котрі вже оголосив про нову допомогу, Данія зобов’язалася надіслати Україні протикорабельні ракетні комплекси Harpoon, натомість Чехія пропонує ударні гелікоптери, ракетні системи і танки.
- Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки створило центр управління для координації перевезень та “упорядкування” військової допомоги Україні спільно із союзниками у Штутгарті, Німеччина, у зоні відповідальності Європейського командування США.
- Україна здатна перемогти у війні проти Росії за умови правильної підтримки. У Пентагоні вважають, що для її здобуття країна потребуватиме “правильного оснащення”.