Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував низку міжнародних візитів, зокрема для проведення наступної зустрічі Контактної групи з оборони України, перша з яких відбулася на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Візит Остіна розпочнеться з вівторка 7 червня, перші закордонні візити будуть до Сінгапура і Таїланду. За його словами, після цього він прямуватиме до Брюсселя для проведення наступної зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі з особистою присутністю. Міністри оборони з усього світу обговорять поточну ситуацію в Україні у зв’язку з неспровокованим вторгненням РФ.

Також під час цього візиту голова Пентагону візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

“Серед іншого, ми обговоримо заявки на вступ Швеції та Фінляндії й продовжимо наш діалог про реагування на вторгнення Росії в Україну”, — додав він.

Проте Остін не уточнив дату зустрічі. Втім з анонсів відомо, що вона запланована на 15 червня.