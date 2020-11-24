Відповідну ініціативу він озвучив у своєму Telegram-каналі.
Ткаченко нагадав, що 28 – 29 листопада очікується “останній карантин вихідного дня” (він вводився до 30 листопада).
“Цього чекають всі, хто зараз не може працювати в умовах коронавірусних заборон та обмежень. Йдеться і про креативні індустрії, і про туризм, і про малий та середній бізнес тощо”, – написав він.
При цьому міністр наголосив, що “ситуація має бути прогнозованою”, і “українці мають заздалегідь знати, чого їм очікувати”.
За словами Ткаченка, “розтягнута в часі “червона зона” не може бути безкінечною, через негативний вплив на економіку”.
На думку міністра, прогнозований локдаун – краще, ніж тривала невизначеність.
У зв’язку з цим Ткаченко виступив за те, щоб відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів і зустріти свята онлайн.
“Моя особиста думка – краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят. Безумовно, Уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. А, по-друге, відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад в зумі. Принаймні буде, що згадати”, – зазначив Ткаченко.
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