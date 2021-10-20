Про це йдеться в дописі на сторінці Олександра Ткаченка у Facebook.
У проєкті держбюджету-2022 для Мінкульту уряд уже затвердив 10 млрд грн. Проте, міністр стверджує, що цього замало.
“Цифра, на яку ми у МКІП розраховували для сектору, – має бути більша. І викинути з програми на наступний рік половину запланованого ми не можемо… Попри реальні перемоги, які може дати культура, необхідне її фінансування – відкладається”, – заявив міністр.
Олександр Ткаченко стверджує, що необхідно виділити більше грошей на креативні індустрії. За його словами, вони приносять щороку $5.4 млрд та є відображенням української ідентичності та історії. Міністр додав, що креативні індустрії є запорукою безпеки під час інформаційної війни.
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Окрім того, Ткаченко переконує, що креативні індустрії, які потребують більше грошей із держбюджету, допоможуть економіці піднятися на європейський рівень:
“Про вагомий внесок в економіку, яку всі прагнуть вивести на європейський рівень, чомусь всі забувають. Як і про імідж України у світі, коли починають обговорювати бюджет на культуру. Щоб отримати результат із в рази більшими очікуваннями – необхідне фінансування”, – заявив міністр культури.
“Креативні індустрії генерують 4% доданої вартості, і потребують фінансового бусту, аби стати 5% і більше”, – додав Ткаченко.
Очільник Мінкульту написав, що міністерство вже подало запит на перегляд урядом коштів, виділених на культуру. І попросив врахувати перегляд фінансування на культуру при голосуванні у другому читанні.
- Нагадаємо, у 2019 році Олександр Ткаченко був обраний народним депутатом від політичної партії “Слуга народу”. Був головою комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики. В червні 2020 року став міністром культури та інформаційної політики України
- 22 червня Міхеїл Саакашвілі назвав міністра культури Олександра Ткаченка баригою, а Мінкульт — “ПП “Роги й копита”.
- Під час скандалу з радянськими інсталяціями на алеї Героїв Небесної Сотні міністр Ткаченко заявив, що не бачить у тому нічого страшного.