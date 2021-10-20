Очільник Міністерства культури й інформаційної політики просить у проєкті державного бюджету на 2022 рік передбачити додаткові 6,5 млрд гривень на розвиток культури.

Про це йдеться в дописі на сторінці Олександра Ткаченка у Facebook.

У проєкті держбюджету-2022 для Мінкульту уряд уже затвердив 10 млрд грн. Проте, міністр стверджує, що цього замало.

“Цифра, на яку ми у МКІП розраховували для сектору, – має бути більша. І викинути з програми на наступний рік половину запланованого ми не можемо… Попри реальні перемоги, які може дати культура, необхідне її фінансування – відкладається”, – заявив міністр.

Олександр Ткаченко стверджує, що необхідно виділити більше грошей на креативні індустрії. За його словами, вони приносять щороку $5.4 млрд та є відображенням української ідентичності та історії. Міністр додав, що креативні індустрії є запорукою безпеки під час інформаційної війни.

Окрім того, Ткаченко переконує, що креативні індустрії, які потребують більше грошей із держбюджету, допоможуть економіці піднятися на європейський рівень:

“Про вагомий внесок в економіку, яку всі прагнуть вивести на європейський рівень, чомусь всі забувають. Як і про імідж України у світі, коли починають обговорювати бюджет на культуру. Щоб отримати результат із в рази більшими очікуваннями – необхідне фінансування”, – заявив міністр культури. “Креативні індустрії генерують 4% доданої вартості, і потребують фінансового бусту, аби стати 5% і більше”, – додав Ткаченко.

Очільник Мінкульту написав, що міністерство вже подало запит на перегляд урядом коштів, виділених на культуру. І попросив врахувати перегляд фінансування на культуру при голосуванні у другому читанні.