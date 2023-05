Про це він написав у своєму Telegram.

“Вітаю українських журналістів Євгена Малолєтку, Мстислава Чернова та Василісу Степаненко з нагородами у двох номінаціях Пулітцерівської премії – “За служіння суспільству” та Breaking News Photography”, – йдеться в повідомленні.

Відповідні нагороди отримала інформаційна агенція Associated Press за фото українських журналістів із Маріуполя під час російської облоги. Як зауважив Ткаченко, тоді вони були “очима світу на російські звірства”.

Він також назвав роботи Євгена, Мстислава та Василіси знаковими свідченнями антигуманної російської агресії.

Крім того, The New York Times отримало Пулітцерівську премію за міжнародні репортажі про війну в Україні, зроблені, зокрема, й українським журналістом Стасом Козлюком.

ДОВІДКА. 8 травня висвітлення війни РФ проти України домінувало на Пулітцерівській премії: The Associated Press отримала дві нагороди за репортажі та фотографії, зокрема престижну премію за громадську службу, тоді як The New York Times перемогли за поєднання новин і статей-розслідувань.

Associated Press отримало престижну премію за роботу українських фотокореспондентів Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степаненко в Маріуполі.