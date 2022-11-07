Про це повідомило Reuters.
Представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь заявив, що влада Тайваню “повинна припинити змову з іноземними силами”. Зокрема він закликав британського міністра відмовитися від будь-яких форм діалогу з владою півострова.
“Ми закликаємо британську сторону припинити будь-які форми офіційних обмінів з Тайванем та припинити надсилати хибні сигнали сепаратистським силам щодо незалежності Тайваню”, — сказав він.
Грег Хендс має намір відвідати Тайвань цього тижня. У межах зустрічі планують провести торговельні перемовини і зустрітися з президенткою Цай Інвень.
“Особистий візит до Тайваню є чітким сигналом про прихильність Великої Британії до посилення британсько-тайванських торговельних зв’язків. Як і Британія, Тайвань є прихильником вільної та справедливої торгівлі, що ґрунтується на глобальній торговельній системі, заснованій на правилах”, — йдеться в заяві офісу британського міністра.
Міністр стане одним з організаторів 25-х щорічних британсько-тайванських торгових переговорів. Візит триватиме два дні.
Офіційно Велика Британія не має дипломатичних відносин з Тайванем, але має посольство в Тайбеї. Також країни мають тісні економічні та неформальні відносини.
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