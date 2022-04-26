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Міноборони Великої Британії: “цілком легітимно” для України атакувати об’єкти в Росії

Парламентський заступник міністра з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі наголосив, що  Україна "цілком легітимно" може атакувати об'єкти в РФ.

Вівторок, 26 квітня 2022, 12:11
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Про це він заявив в етері Times Radio, цитує The Guardian.

“Річ у тім, що Україна була суверенною країною, яка мирно жила в межах своїх кордонів, а потім інша країна вирішила порушити ці кордони і ввести 130 тисяч військових до їхньої країни. Це започаткувало війну між Україною та Росією, а у війні Україна має завдати удару вглиб супротивника, щоб атакувати його логістичні лінії, запаси палива, склади боєприпасів, і це частина війни”, — зауважив Гіппі.

Він додав, що “цілком законно для України націлюватися вглиб Росії, щоб порушити логістику, яка, якби вона не була порушена, безпосередньо сприяла б смертям та різанині на українській землі”.

Зазначимо, що Росія звинуватила Україну в атаці цілей у Бєлгородській та Брянській областях, а вчора заявила, що збила два українські дрони, які пролітали над Курською областю. Проте на фотодоказі поруч з Bayraktar чомусь лежала “збита з повітря” каністра з автомобільною олією, яка виробляється в Росії.

Фото: Сергій Братчук

Фото: OIL RIGHT

Теги: війна, Велика Британія, війна, Джеймс Гіппі, російська агресія, російсько-українська війна

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