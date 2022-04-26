Міноборони Великої Британії: “цілком легітимно” для України атакувати об’єкти в Росії

Парламентський заступник міністра з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі наголосив, що Україна "цілком легітимно" може атакувати об'єкти в РФ.

Про це він заявив в етері Times Radio, цитує The Guardian.

“Річ у тім, що Україна була суверенною країною, яка мирно жила в межах своїх кордонів, а потім інша країна вирішила порушити ці кордони і ввести 130 тисяч військових до їхньої країни. Це започаткувало війну між Україною та Росією, а у війні Україна має завдати удару вглиб супротивника, щоб атакувати його логістичні лінії, запаси палива, склади боєприпасів, і це частина війни”, — зауважив Гіппі.

NEW: Britain supports Ukraine's right to attack Russian territory & to use Western-donated munitions to do so, James Heappey declares. Defence minister tells @TimesRadio that Moscow started the war & it's 'completely legitimate' for Kyiv to target Russia's 'depth' & logistics — Lucy Fisher (@LOS_Fisher) April 26, 2022

Heappey recognises the weapons the West is giving to Ukraine 'have the range to be used over the border' of Russia He notes many countries around world operate 'imported' kit, adding: 'You tend not to blame the country that has manufactured it, but the country that has fired it' — Lucy Fisher (@LOS_Fisher) April 26, 2022

Він додав, що “цілком законно для України націлюватися вглиб Росії, щоб порушити логістику, яка, якби вона не була порушена, безпосередньо сприяла б смертям та різанині на українській землі”.