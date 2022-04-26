Міноборони Великої Британії: “цілком легітимно” для України атакувати об’єкти в Росії

Про це він заявив в етері Times Radio, цитує The Guardian.
“Річ у тім, що Україна була суверенною країною, яка мирно жила в межах своїх кордонів, а потім інша країна вирішила порушити ці кордони і ввести 130 тисяч військових до їхньої країни. Це започаткувало війну між Україною та Росією, а у війні Україна має завдати удару вглиб супротивника, щоб атакувати його логістичні лінії, запаси палива, склади боєприпасів, і це частина війни”, — зауважив Гіппі.
NEW: Britain supports Ukraine's right to attack Russian territory & to use Western-donated munitions to do so, James Heappey declares.
Defence minister tells @TimesRadio that Moscow started the war & it's 'completely legitimate' for Kyiv to target Russia's 'depth' & logistics
— Lucy Fisher (@LOS_Fisher) April 26, 2022
Heappey recognises the weapons the West is giving to Ukraine 'have the range to be used over the border' of Russia
He notes many countries around world operate 'imported' kit, adding: 'You tend not to blame the country that has manufactured it, but the country that has fired it'
— Lucy Fisher (@LOS_Fisher) April 26, 2022
Зазначимо, що Росія звинуватила Україну в атаці цілей у Бєлгородській та Брянській областях, а вчора заявила, що збила два українські дрони, які пролітали над Курською областю. Проте на фотодоказі поруч з Bayraktar чомусь лежала “збита з повітря” каністра з автомобільною олією, яка виробляється в Росії.
- Нагадаємо, Велика Британія розширила санкції проти РФ та підвищила мита на торгівлю. Зокрема відтепер заборонено імпорт деревини та експорт низки товарів розкоші на російський ринок.
- Раніше уряд Великої Британії розширив санкційний список щодо фізичних та юридичних осіб з РФ ще на 26 позицій.
- Також у міністерстві оборони Великої Британії впевнені, що найшвидший шлях до допомоги Україні – це техніка та боєприпаси, тому міністр оборони Бен Воллес оголосив про постачання Україні броньованих машин з засобами протиповітряної оборони “Stormer HVM”.