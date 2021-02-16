Тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко пропонує прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно розглянути питання про звільнення керівника НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, та припинення про припинення повноважень членів наглядової ради НАК.

Про це йдеться у листі Вітренка Шмигалю від 12 лютого, яке є в розпорядженні видання LB.UA.

За словами Вітренка, є декілька причин для кадрових змін.

По-перше, невиконання показників щодо видобутку газу, які було затверджено урядом, та плани подальшого скорочення показників видобутку.

У червні 2019 року наглядова рада НАК затвердила бізнес-план дивізіону “Інтегрований газовий бізнес” на 2019-2023 роки. Згідно плану, встановлено прогноз видобутку газу АТ “Укргазвидобування” в обсязі 15,0 млрд куб. метрів у 2019 році, та 14,9 млрд куб. метрів у 2020 році.

Проте це суперечить розпорядженню Кабміну від 20.03.2019 № 161-р та постанові від 26.04.2017 № 351 щодо затвердження основних засад здійснення державної власності АТ “НАК “Нафтогаз України”, відповідно до яких видобуток мав скласти у 2019 році не менш як 18,2 млрд. куб. метрів газу, у 2020 році – не менш як 20,1 млрд. куб. метрів.

По-друге, подальші плани щодо скорочення видобування газу.

На період 2021-2025 років НАК очікує скорочення видобутку – прогнозні обсяги в 2025 році від 9,9 до 12,5 млрд куб. м.

По-третє, за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності НАК за період з 01.10.2018 по 31.12.2019 були встановлені порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 75,5 млрд гривень.

Виявлені Офісом великих платників податків ДПС порушення в АТ “Укртрансгаз” на суму 37,3 млрд гривень призвели до заниження сплачених АТ “НАК “Нафтогаз України” дивідендів на суму 35,2 млрд гривень.

“Враховуючи наведені вище факти, а також беручи до уваги інформацію, наведену у додатках до цього листа, Міненерго пропонує невідкладно розглянути питання зміни керівництва АТ “НАК “Нафтогаз України”, припинення контрактів з членами Наглядової ради АТ “НАК “Нафтогаз України” та проведення конкурсів на заміщення відповідних посад”, – йдеться у листі.

Вітренко також пропонує провести аудит ефективності діяльності АТ “НАК “Нафтогаз України” та всіх підприємств, що входять до групи “Нафтогаз”.

“Результати ревізії фінансово-господарської діяльності АТ “НАК “Нафтогаз України” також вказують на необхідність приведення бухгалтерського обліку АТ “НАК “Нафтогаз України” до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, зокрема, внесення змін до облікової політики АТ “НАК “Нафтогаз України”, – зазначено у документі.

Звільнити голову НАК може лише наглядова рада “Нафтогазу”.