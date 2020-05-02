Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує місцеве видання Newsmaker.
Войку уточнив, що госпіталізація йому не знадобилася.
“Я хочу підтвердити той факт, що після процедури тестування на нову вірусну інфекцію у мене підтвердили легку форму COVID-19. Мені не потрібна була госпіталізація, і зараз я перебуваю вдома на самоізоляції. Стан мого здоров’я задовільний”, – написав міністр.
Він запевнив, що його хвороба не вплине на роботу МВС.
“Всі процеси під контролем, за роботу відповідають держсекретарі і голови відділів”, – додав Войку.
Згідно з останніми даними, в Молдові заразилися коронавірусом 4052 людини, 124 з них померли.
- 27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований, 6 квітня його перевели в реанімацію. Після цього Джонсон провів дві ночі у відділенні інтенсивної терапії і йому стало краще.