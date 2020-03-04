Ілля Ємець може очолити міністерство охорони здоров'я. Як очікується, він змінить Зоряну Скалецьку.

#Букви розповідають, що про нього відомо.

Біографія

Ілля Ємець — український лікар-кардіохірург і державний службовець. Заслужений лікар України. 15-й міністр охорони здоров’я України. Доктор медичних наук. Професор.

Ємець народився 21 лютого 1956 року в Воркуті у багатодітній українській родині. У 1979 році закінчив Київський медичний інститут (спеціалізація — хірургія). У 1983-му пройшов клінічну ординатуру в НДІ Інституту серцево-судинної хірургії. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію, у 2002-му – докторську.

Ємець одружений на громадянці України Осиці Тетяні Михайлівні. Чоловік та дружина мають 2 синів: Гліба і Кирила.

Кар’єра

1992-1997 рр. – лікар-хірург відділення серцевої хірургії, реанімації та інтенсивної терапії для новонароджених, Інститут серцево-судинної хірургії АМН України;

1993 г. – кардіохірург в Children’s Hospital (Сідней, Австралія);

1994 г. – штатний кардіохірург в Hospital for Sick Children (Торонто, Канада);

1996 г. – штатний кардіохірург в Royal Childrens Hospital (Мельбурн, Австралія);

1998 г. – працював штатним кардіохірургом в Hospital J. Cartier (Париж, Франція);

1997-2003 рр. – завідувач відділенням кардіохірургії та реанімації новонароджених, Інституту серцево-судинної хірургії АМН України;

2003 г. – директор Державної установи “Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України”;

21 грудня 2010 указом президента Віктора Януковича призначений міністром охорони здоров’я України (змінив на посту відправленого того ж дня у відставку Зиновія Митника). 17 травня 2011-го відправлений у відставку (оголошена президентом причина — відсутність реформ у ввіреній сфері).

2011 р — по даний час — директор Державної установи “Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України”;

2011 р — по даний час — професор кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Декларація

У декларації за 2019 рік Ілля Ємець вказав володіння квартирою (43 кв.м.) і будинком (375 кв.м.) в Києві.

Дружина Тетяна володіє будинком в Ялті площею 341 квадратний метр і земельною ділянкою.

Крім того, у неї є ще 2 квартири в Києві площею 70 і 78 квадратних метри. Вона також керує автомобілем Porsche Macan 2016 року.

Протягом року Ємець заробив більше ніж 1 000 000 гривень. Його фінансові заощадження становлять €69 000 , $78 000 і майже 670 000 гривень.

Слід зазначити, що раніше четверо кандидатів у міністри відмовилися від запропонованих посад в новому Уряді.

Зокрема, керівник КБ “Луч” Олег Коростильов відмовився від поста міністра промислового розвитку і оборонного комплексу.

Нинішній міністр економічного розвитку Тимофій Милованов вирішив не очолювати Міністерство агропромислового комплексу.

Економіст Роман Жуковський відмовився від пропозиції стати міністром економіки.

Крім того, колишній міністр палива і енергетики і ексзаступник керівника Держуправління справами Іван Плачков не погодився очолити Міністерство енергетики.