Про це він написав у Facebook.
“Отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції і лікуюся вдома. Самопочуття задовільне”, – повідомив міністр.
Абрамовський зауважив, що продовжує працювати онлайн, всі робочі процеси він контролює дистанційно.
За його словами, переважна більшість працівників міністерства продовжує працювати в онлайн режимі – у адмінбудівлі знаходяться лише ті, хто залучений до виконання критичних функцій.
“В Міністерстві охорони навколишнього середовища і природних ресурсів діють карантинні обмеження: температурний скринінг, носіння масок, дотримання безпечної дистанції, обмеження особистих контактів і дезінфекція приміщень”, – додав він.
- Раніше повідомлялося, що виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Сергій Солодченко заразився коронавірусом COVID-19.