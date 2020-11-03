Про це він написав у Facebook.

“Отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції і лікуюся вдома. Самопочуття задовільне”, – повідомив міністр.

Абрамовський зауважив, що продовжує працювати онлайн, всі робочі процеси він контролює дистанційно.

За його словами, переважна більшість працівників міністерства продовжує працювати в онлайн режимі – у адмінбудівлі знаходяться лише ті, хто залучений до виконання критичних функцій.

“В Міністерстві охорони навколишнього середовища і природних ресурсів діють карантинні обмеження: температурний скринінг, носіння масок, дотримання безпечної дистанції, обмеження особистих контактів і дезінфекція приміщень”, – додав він.