25 грудня міністр закордонних справ Китаю Ван І захистив, за його словами, "неупереджену позицію" своєї країни щодо війни РФ проти України, і заявив, що Китай поглибить зв’язки з Росією в наступному році.

Про це повідомляє AP.

Виступаючи по відео на конференції в китайській столиці, Ван також звинуватив США в погіршенні відносин між двома найбільшими економіками світу, заявивши, що КНР “рішуче відкинув помилкову політику Сполучених Штатів щодо Китаю”.

Китай виступив проти тиску Заходу на торгівлю, технології, права людини та його претензії на велику частину західної частини Тихого океану, звинувативши США у залякуванні. Його відмова засудити вторгнення в Україну та приєднатися до інших у накладенні санкцій проти Росії ще більше послабила зв’язки та посилила розкол з більшою частиною Європи.

Ван заявив, що Китай “поглиблюватиме стратегічну взаємодовіру і взаємовигідну співпрацю” з Росією. Минулого тижня військові кораблі двох країн провели спільні військово-морські навчання в Східно-Китайському морі.

Що стосується кризи в Україні, ми послідовно дотримувалися фундаментальних принципів об’єктивності та неупередженості, не віддаючи переваги одній чи іншій стороні та не підливаючи масла у вогонь, тим більше не шукаючи егоїстичних вигод із ситуації, — сказав Ван.

Та попри те, що Китай знайшов спільну мову з Росією, оскільки обидві країни зазнають тиску Заходу, його економічне майбутнє залишається пов’язаним з американськими та європейськими ринками та технологіями. Китайський лідер Сі Цзіньпін змушує китайську промисловість стати більш самодостатньою, але Ван визнав, що досвід показав, “що Китай і Сполучені Штати не можуть роз’єднати або розірвати ланцюги постачань”.

Китай прагнутиме повернути відносини зі США в “нормальне русло”, зазначив глава МЗС КНР, заявивши, що вони різко погіршилися, тому що “Сполучені Штати вперто продовжують розглядати Китай як свого головного конкурента та брати участь у відвертій блокаді, придушенні та провокаціях проти Китаю”.

Ван і держсекретар США Ентоні Блінкен розмовляли телефоном наприкінці минулого тижня. У Державному департаменті заявили, що Блінкен обговорив необхідність відповідального управління американсько-китайськими відносинами та висловив занепокоєння щодо війни Росії проти України та загроз, які вона становить для глобальної безпеки та економічної стабільності.

Ван звинуватив США в “односторонньому залякуванні” і наголосив, що Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у врегулюванні української кризи власним шляхом.