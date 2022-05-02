Він додав: “Другим напрямком, якому ми можемо повчитися в України, є цивільна оборона. Подивіться на український народ. Усі чоловіки мають рішучість захищати країну. Вони хочуть служити в армії. Вони хочуть піти в зони бойових дій, щоб воювати проти Росії. Такий дух викликає заздрість для тайванського народу”.

Китай кинув голодний погляд на Тайвань з 1949 року, коли націоналістичні лідери втекли з материка наприкінці успішної комуністичної революції Мао Цзедуна і заснували там дім. З роками напруга зростала і спадала, але керівництво Китаю ніколи не припиняло стверджувати, що Тайвань є частиною Китаю.

“Коли йде війна, нам потрібні друзі та союзники, щоб підтримати Тайвань, як у випадку з Україною”, – сказав Ву.

Закарія запитав Ву, чи не боїться Тайвань, що Китай сприйме вторгнення Росії в Україну як “зелене світло” для початку власного вторгнення на Тайвань.

Сказавши, що Тайваню “дуже важко відповісти на це питання”, Ву наголосив, що він думає, що Китай спостерігає за тим, як решта світу реагує на агресію Росії.

“Я думаю, що китайський уряд повинен думати або прораховувати, як Сполучені Штати чи інші великі країни прийдуть на допомогу Тайваню або чи прийдуть вони на допомогу Тайваню. Якщо Тайвань не матиме підтримки, я думаю, що це буде зеленим світлом для агресії”, – сказав Ву, який працює в уряді президента Цай Ін-вень.

У Сполучених Штатів були складні відносини з Тайванем з 1970-х років, коли президент Річард Ніксон встановив відносини з Мао і Китаєм, а президент Джиммі Картер дозволив припинити дію договору про взаємну оборону з Тайванем.

У суботу з’явилися повідомлення про те, що Сполучені Штати та Велика Британія нещодавно провели перемовини щодо непередбачених обставин можливої ​​китайсько-тайваньської війни. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила минулого тижня, що НАТО має намагатися захистити Тайвань у межах своїх зусиль “по подоланню глобальних загроз”.

Ву сказав, що попри те, що статус Тайваню як суверенної країни далекий від загальновизнаного, інші лідери по всьому світу висловлюють підтримку.

“Вони знають, що якщо почнеться війна за Тайвань, це стане катастрофою для решти світу”, – сказав він.