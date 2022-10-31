Міністр закордонних справ Великої Британії попереджає про «серйозні наслідки» для РФ в разі застосування ядерної зброї в Україні

Про це інформує CNN.
Клеверлі зазначив, що Палата представників відзначить безвідповідальні розмови Путіна про ядерну зброю та абсурдні заяви про те, що Україна планує підірвати радіологічно забруднену бомбу на власній території.
“Жодна інша країна не говорить про ядерне використання. Жодна країна не погрожує ні Росії, ні російському президенту Путіну”, — додав він.
За його словами, Путін має чітко розуміти, що для Великої Британії та союзників будь-яке використання ядерної зброї докорінно змінить природу цього конфлікту. Це матиме серйозні наслідки для РФ, наголосив британський міністр.
Клеверлі пояснив, що Путін “мститься” за свої військові невдачі цивільним України, відключивши їх від електроенергії та водопостачання, а також “найбіднішим людям у світі, поставивши під загрозу постачання продовольства”.
Він продовжив, що 60% пшениці, експортованої в межах ініціативи Чорноморського зернового коридору, відправляють у країни з низьким і середнім рівнем доходу, і було б “нерозумно”, щоб ці землі “постраждали” через “невдачі Путіна” в Україні.
Міністр закликав РФ припинити перешкоджати цій життєво важливій ініціативі, яка допомагає нагодувати голодних у всьому світі, і погодитися на її продовження.
У РФ заявили про припинення участі в “зерновій угоді” 29 жовтня. У Кремлі звинуватили Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, на його думку, Москва планувала зірвати “зернову угоду” заздалегідь. Він сказав, що у Кремлі давно вирішили влаштувати “голодні ігри”, а заявами про атаки намагається виправдати своє рішення.
Попри вихід РФ з “зернової угоди”, ООН і Туреччина змогли погодити вихід 12 суден з портів Одеської області. Всього вивезли 355 тисяч тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.
Раніше Єнс Столтенберг заявив, що РФ часто звинувачує інших у тому, що має намір зробити самостійно. Тому він застеріг державу-агресора від ескалації під приводом звинувачень України у створенні так званої “брудної бомби”.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара сповнена рішучості спробувати зберегти чорноморську зернову ініціативу, попри вихід Москви з угоди.
- Сполучені Штати звинуватили РФ у використанні “продовольчої зброї” після того, як Москва оголосила, що негайно призупиняє виконання укладеної за посередництва ООН “зернової угоди”.
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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що в Україні буцімто готують провокації із застосуванням так званої “брудної бомби”.
- Оскільки західні країни відкинули заяви Росії про те, що Україна готується підірвати так звану “брудну бомбу” на власній території, у Держдепартамені США припустили, що РФ, можливо, планує зробити це сама.