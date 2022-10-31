Міністр закордонних справ Великої Британії попереджає про «серйозні наслідки» для РФ в разі застосування ядерної зброї в Україні

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявив 31 жовтня: Велика Британія попередила, що РФ матиме "серйозні наслідки", якщо її лідери вирішать застосувати ядерну зброю в Україні.

Про це інформує CNN.

Клеверлі зазначив, що Палата представників відзначить безвідповідальні розмови Путіна про ядерну зброю та абсурдні заяви про те, що Україна планує підірвати радіологічно забруднену бомбу на власній території.

“Жодна інша країна не говорить про ядерне використання. Жодна країна не погрожує ні Росії, ні російському президенту Путіну”, — додав він.

За його словами, Путін має чітко розуміти, що для Великої Британії та союзників будь-яке використання ядерної зброї докорінно змінить природу цього конфлікту. Це матиме серйозні наслідки для РФ, наголосив британський міністр.

Клеверлі пояснив, що Путін “мститься” за свої військові невдачі цивільним України, відключивши їх від електроенергії та водопостачання, а також “найбіднішим людям у світі, поставивши під загрозу постачання продовольства”.

Він продовжив, що 60% пшениці, експортованої в межах ініціативи Чорноморського зернового коридору, відправляють у країни з низьким і середнім рівнем доходу, і було б “нерозумно”, щоб ці землі “постраждали” через “невдачі Путіна” в Україні.

Міністр закликав РФ припинити перешкоджати цій життєво важливій ініціативі, яка допомагає нагодувати голодних у всьому світі, і погодитися на її продовження.

У РФ заявили про припинення участі в “зерновій угоді” 29 жовтня. У Кремлі звинуватили Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.