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Міністр закордонних справ Великої Британії попереджає про «серйозні наслідки» для РФ в разі застосування ядерної зброї в Україні

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявив 31 жовтня: Велика Британія попередила, що РФ матиме "серйозні наслідки", якщо її лідери вирішать застосувати ядерну зброю в Україні.

Понеділок, 31 жовтня 2022, 20:26
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Про це інформує CNN.

Клеверлі зазначив, що Палата представників відзначить безвідповідальні розмови Путіна про ядерну зброю та абсурдні заяви про те, що Україна планує підірвати радіологічно забруднену бомбу на власній території.

“Жодна інша країна не говорить про ядерне використання. Жодна країна не погрожує ні Росії, ні російському президенту Путіну”, — додав він.

За його словами, Путін має чітко розуміти, що для Великої Британії та союзників будь-яке використання ядерної зброї докорінно змінить природу цього конфлікту. Це матиме серйозні наслідки для РФ, наголосив британський міністр.

Клеверлі пояснив, що Путін “мститься” за свої військові невдачі цивільним України, відключивши їх від електроенергії та водопостачання, а також “найбіднішим людям у світі, поставивши під загрозу постачання продовольства”.

Він продовжив, що 60% пшениці, експортованої в межах ініціативи Чорноморського зернового коридору, відправляють у країни з низьким і середнім рівнем доходу, і було б “нерозумно”, щоб ці землі “постраждали” через “невдачі Путіна” в Україні.

Міністр закликав РФ припинити перешкоджати цій життєво важливій ініціативі, яка допомагає нагодувати голодних у всьому світі, і погодитися на її продовження.

У РФ заявили про припинення участі в “зерновій угоді” 29 жовтня. У Кремлі звинуватили Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, на його думку, Москва планувала зірвати “зернову угоду” заздалегідь. Він сказав, що у Кремлі давно вирішили влаштувати “голодні ігри”, а заявами про атаки намагається виправдати своє рішення.

Попри вихід РФ з “зернової угоди”, ООН і Туреччина змогли погодити вихід 12 суден з портів Одеської області. Всього вивезли 355 тисяч тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що РФ часто звинувачує інших у тому, що має намір зробити самостійно. Тому він застеріг державу-агресора від ескалації під приводом звинувачень України у створенні так званої “брудної бомби”.

Теги: Велика Британія, Клеверлі, попередження для рф, російсько-українська війна, ядерний шантаж

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