Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан заявив про початок епідемії коронавірусу в країні після того, як зафіксували випадки зараження, не пов'язані з Китаєм.

Про це повідомляє видання Reuters.

На заході та півдні Німеччини зафіксували 5 нових випадків коронавірусу . Загальна кількість досягла 20. У деяких хворих не вдалося відстежити контакти з людьми, які могли заразитися в Китаї.

За словами міністра охорони здоров’я Йенса Спана, це свідчить про новий етап поширення захворювання.

“Ланцюги поширення інфекції частково не відслідковуються, і це новина. … Для 16 пацієнтів, які у нас були досі, можна було простежити ланцюг до походження в Китаї”, — зазначив він.

Водночас міністр закликав не панікувати, зазначивши, що “не кожен, хто кашляє, хворий на коронавірус”. Також він зазначив, що в лікарнях Німеччини є достатня кількість ізоляторів.

“Ми діємо швидко і адаптуємо нашу реакцію до поточної ситуації, і, на жаль, я повинен сказати, що ситуація змінилася за останні години”, — сказав він.