Про це повідомляє видання Reuters.
На заході та півдні Німеччини зафіксували 5 нових випадків коронавірусу . Загальна кількість досягла 20. У деяких хворих не вдалося відстежити контакти з людьми, які могли заразитися в Китаї.
За словами міністра охорони здоров’я Йенса Спана, це свідчить про новий етап поширення захворювання.
“Ланцюги поширення інфекції частково не відслідковуються, і це новина. … Для 16 пацієнтів, які у нас були досі, можна було простежити ланцюг до походження в Китаї”, — зазначив він.
Водночас міністр закликав не панікувати, зазначивши, що “не кожен, хто кашляє, хворий на коронавірус”. Також він зазначив, що в лікарнях Німеччини є достатня кількість ізоляторів.
“Ми діємо швидко і адаптуємо нашу реакцію до поточної ситуації, і, на жаль, я повинен сказати, що ситуація змінилася за останні години”, — сказав він.
- Станом на середу, 26 лютого, кількість тих, хто заразилися коронавірусом COVID-19 у всьому світі збільшилася до 81 тисячі випадків. За добу захворіло близько 900 осіб.
- В Італії від китайського атипового коронавируса померли вже 12 людей. У Франції — одна людина.