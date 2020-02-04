Відставка міністра розвитку регіонів Альони Бабак пов'язана з боротьбою за контроль над Державною архітекторно-будівельною інспекцією.

Про це йдеться в статті #Букв “Як при Зеленському на будівельні схеми повернулись смотрящі часів Януковича”

Зокрема, за версією співрозмовників #Букв, Бабак підтримала сторону Олексія Кудрявцева, який до того очолював ДАБІ, і не призначила на голову цього відомства Олену Костенко.

Останні 2 роки за відомство йде боротьба між двома таборами. Взимку 2018 року уряд Володимира Гройсмана звільнив з посади голови ДАБІ Олексія Кудрявцева. Офіційною причиною стало те, що в керівника ДАБІ раптом знайшовся фальшивий молдовський диплом, який він подав у рамках конкурсу ще на попередню посаду. Неофіційною причиною називали начебто те, що Кудрявцев вийшов з-під контролю куратора сфери від тодішнього прем’єра Максима Мартинюка та братів Горових, яких і називають поза очі смотрящими за ДАБІ.

На місце Кудрявцева призначили Сергія Кузьміна, який начебто вже був цілком контрольований згаданими вище смотрящими, але той пропрацював недовго. Його звільнили майже одразу після призначення Уряду Олексія Гончарука.

Натомість у вересні на посаду голови ДАБІ тимчасово призначили директора Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Олександра Строкача, якого пов’язували з Кудрявцевим.

Про самого Кудрявцева писали, що він може отримати посаду одного ыз заступників Альони Бабак. До речі, свого часу Бабак була серед депутатів, які заступились за Кудрявцева, коли його звільняв Гройсман.

Строкача не вдалось зберегти на посаді в ДАБІ, в грудні було призначено новий конкурс.

На ньому комісія відібрала трьох претендентів. Але Бабак не затвердила жодного. Тимчасово виконує обов’язки голови відомства Олена Костенко – колишня помічниця Арсенія Яценюка в уряді, яка набрала найбільше балів.

Експерт у сфері містобудування Віктор Глеба вважає, що Костенко взагалі незаконно перемогла на конкурсі, бо повноваження одного з членів комісії були припинені Олексієм Гончаруком в день фінального оцінювання. “А Бабак втрачає посаду, бо не затвердила Костенко керувати ДАБІ”, – каже він. Є також версія, що результати конкурсу по ДАБІ були узгоджені з Офісом президента. А відтак міністр перейшла дорогу планам згори.

Заступник голови фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко, який був одним із членів комісії, коментувати результати конкурсу відмовився, наголосивши, що все одно останнє слово було за Урядом.

Зараз Костенко працює в.о. голови ДАБІ і 16 січня оголосила, що знову подається на конкурс, щоб обратись головою.