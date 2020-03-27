Про це повідомили Буквам джерела у владі. Аналогічну новину повідомили джерела Української правди.

Таким чином, Ємець може встановити черговий рекорд нетривалості перебування на посаді.

За час свого перебування міністр запам’ятається заявами, що всі літні люди помруть від коронавірусу.

Цього тижня про звільнення Ємця повідомив нардеп Олександр Дубінський. За словами депутата, це мало статися через те, що міністр дізнавшись, що надзвичайного стану не буде, сфабрикував свій аналіз на коронавірус і вислав фото в Офіс президента.Коли там дізналися про підробку, то начебто вирішили звільнити міністра.

Максим Степанов очолив Одеську обладміністрацію після звільнення Міхеіла Саакашвілі. 8 квітня його звільнив президента Порошенко. Тоді в адміністрації президента неформально це пояснили тим, що Степанов перейшов на бік Зеленського.

Степанов — кум Ігоря Палиці.