Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п'ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв'язку з останніми подіями в цій країні.

Про це повідомила в своєму Twitter голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Рішення щодо санкцій було ухвалено під час переговорів 27 міністрів у режимі відеоконференції.

“Добре, що міністри закордонних справ одностайно погодилися виробити додаткові санкції проти винних. Європа повинна активно просувати свої цінності”, – зазначила вона.

Крім того, факт домовленості щодо санкцій підтвердив у Twitter представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Борель. Він наголосив, що в ЄС не приймають результати президентських виборів у Білорусі.

“Білорусь: ЄС не приймає результати виборів. Починається робота над санкціями щодо винних у насильстві та фальсифікації”, – наголосив він.

Про результати переговорів поінформував і голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

“Жителі Білорусі продемонстрували прагнення до демократичних змін. Жорстоке придушення мирних протестів і придушення опозиції неприпустиме. Важливим кроком Євросоюз вирішив підготувати обмежувальні заходи проти осіб, відповідальних за насильство і фальсифікацію виборів”, – написав він у Twitter.

Як повідомив журналістам за підсумками переговорів міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, Європейський союз має намір ввести санкції проти офіційних осіб Білорусі, відповідальних за жорстоке придушення масових протестів.

“Те, що відбулося в Білорусі в останні кілька днів, є абсолютно неприйнятним і вимагає чіткої реакції з боку ЄС. Ми прагнемо помістити певних осіб, які брали участь у злочинах проти мирних демонстрантів, під режим санкцій”, – заявив Маас, якого цитує Reuters.

Як зазначає агентство з посиланням на неназваного дипломата, зовнішньополітичній службі ЄС доручено визначити осіб, які будуть внесені до “чорного списку” і піддані санкціям. Сьогоднішня домовленість стала першим кроком на шляху введення санкцій.

Згідно з даними Reuters, в Євросоюзі низка країн виступають за рішучу відповідь владі Білорусі, в першу чергу Австрія, Німеччина і Швеція. Своєю чергою Польща, Чехія, і країни Балтії виступають за посередництво на переговорах між білоруською опозицією і Лукашенком.

Угорщина скептично ставиться до введення санкцій. Водночас, за словами дипломатів, Будапешт погодиться підтримати обмежений санкційний список осіб, активи яких будуть заморожені в ЄС і яким заборонять в’їзд до Євросоюзу.

“Чорний список” може бути підготовлений і представлений на голосування до кінця цього місяця.

Євросоюз вперше ввів санкції проти Білорусі у 2004 році. В ЄС посилили їх у 2011 році через порушення прав людини та демократичних стандартів.

Багато санкцій були скасовані після того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив політичних в’язнів у 2016 році. Але ембарго на поставки зброї зберігається (як і санкції відносно ряду осіб, пов’язаних зі зникненням кількох опозиційних активістів і журналіста).