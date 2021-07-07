Міністри закордонних справ країн "Люблінського трикутника" (України, Литви та Польщі) підписали спільний документ, яким підтримали членство України в Євросоюзі та НАТО.

Про це у своєму відеозверненні сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Міністри зовнішньополітичних відомств підписали декларацію про спільну історичну спадщину та спільні цінності.

“( У документі, – ред.) ми констатуємо те, що об’єднує наші країни не тільки в минулому, але і майбутньому. У майбутньому це, безумовно, єдина Європа. І Литва, і Польща в цій декларації підтверджують, що будуть докладати всіх зусиль, щоб Україна стала членом НАТО і ЄС, підтримують Кримську платформу, засуджують російську агресію проти нашої держави”, – сказав міністр.

Литва та Польща виступили за надання Україні чіткого розуміння подальших кроків задля набуття членства в Альянсі.

Як відомо, 14 червня в Брюселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ має зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.

У день проведення саміту НАТО президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком іноземним ЗМІ. Він заявив журналістам, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО — так чи ні.

Згодом це запитання на брифінгу було поставлене президенту США Джо Байдену з уточненням щодо того, чи може війна і окупація частини територій Росією перешкодити вступу України в НАТО. У відповідь він заявив, що Україні потрібно позбутися корупції.

“Моя відповідь на друге запитання — ні. На перше питання: потрібно позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, які пред’являються, виконати ПДЧ (Плану дій щодо НАТО — ред.). Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація”, – наголосив Байден.