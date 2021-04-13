Президент США Джо Байден призначить Крістін Вормут міністеркою американської армії (Сухопутних військ). Вона стане першою жінкою, що займе цю посаду.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Кандидатуру Вормут потрібно затвердити в Сенаті. Раніше вона багато років працювала в Пентагоні, є ветераном у сфері національної безпеки. При президенті Бараку Обамі вона була директором з питань оборонної політики в Раді національної безпеки.

Після обрання Байдена саме Вормут очолюючи команду нового президента з приймання справ в Пентагоні.

Зараз вона займає місце директора Центру міжнародної політики безпеки й оборони в RAND Corporation, некомерційному дослідному центрі, і викладає в якості ад’юнкт-професора в магістратурі університету Джорджтауна з досліджень в області безпеки.

“Крістін – справжня патріотка, що присвятила свою кар’єру служінню Америці й безпеці нашої країни. У мене немає сумнівів в тому, що в разі призначення на посаду, вона буде з честю керувати нашими солдатами й представляти їх сім’ї”, – охарактеризував її міністр оборони США Ллойд Остін.

Крім Вормут, керівні посади в Пентагоні зайняли Кетлін Хікс, заступниця міністра оборони, і Келлі Магсамен, начальниця штабу міністра оборони Ллойда Остіна.

“Як колишній заступник міністра оборони з питань політики, Крістін просувала кампанію департаменту по боротьбі з ІДІЛ і відновлення балансу в Азії, і її глибокий досвід матиме вирішальне значення для протидії й стримування сьогоднішніх глобальних загроз, включаючи загрозливий виклик з боку Китаю і національної держави. Загрози походять з Росії, Ірану і Північної Кореї … Я не сумніваюся, що в разі підтвердження вона буде керувати нашими солдатами й представляти їх сім’ї з честю і чесністю, як міністерка армії”, – сказав про неї Остін.

Довідка. Міністр армії США (United States Secretary of the Army) – це громадянська посада в Міністерстві оборони США. Він несе відповідальність за людські ресурси, персонал, резерв, стан будівель і споруд, охорони навколишнього середовища, систем озброєння й устаткування, комунікації та фінанси. Підпорядковується міністру оборони США.