Про це повідомили на сайті Білого дому.
Кандидатуру Вормут потрібно затвердити в Сенаті. Раніше вона багато років працювала в Пентагоні, є ветераном у сфері національної безпеки. При президенті Бараку Обамі вона була директором з питань оборонної політики в Раді національної безпеки.
Після обрання Байдена саме Вормут очолюючи команду нового президента з приймання справ в Пентагоні.
Зараз вона займає місце директора Центру міжнародної політики безпеки й оборони в RAND Corporation, некомерційному дослідному центрі, і викладає в якості ад’юнкт-професора в магістратурі університету Джорджтауна з досліджень в області безпеки.
“Крістін – справжня патріотка, що присвятила свою кар’єру служінню Америці й безпеці нашої країни. У мене немає сумнівів в тому, що в разі призначення на посаду, вона буде з честю керувати нашими солдатами й представляти їх сім’ї”, – охарактеризував її міністр оборони США Ллойд Остін.
Крім Вормут, керівні посади в Пентагоні зайняли Кетлін Хікс, заступниця міністра оборони, і Келлі Магсамен, начальниця штабу міністра оборони Ллойда Остіна.
“Як колишній заступник міністра оборони з питань політики, Крістін просувала кампанію департаменту по боротьбі з ІДІЛ і відновлення балансу в Азії, і її глибокий досвід матиме вирішальне значення для протидії й стримування сьогоднішніх глобальних загроз, включаючи загрозливий виклик з боку Китаю і національної держави. Загрози походять з Росії, Ірану і Північної Кореї … Я не сумніваюся, що в разі підтвердження вона буде керувати нашими солдатами й представляти їх сім’ї з честю і чесністю, як міністерка армії”, – сказав про неї Остін.
Довідка. Міністр армії США (United States Secretary of the Army) – це громадянська посада в Міністерстві оборони США. Він несе відповідальність за людські ресурси, персонал, резерв, стан будівель і споруд, охорони навколишнього середовища, систем озброєння й устаткування, комунікації та фінанси. Підпорядковується міністру оборони США.
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