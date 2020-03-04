Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За призначення Кулеби на посаду проголосували 288 народних депутатів.

У 2003 році Дмитро Кулеба закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Дипломатичну кар’єру розпочав у 2003 році на посаді аташе Служби головного юридичного радника Міністерства закордонних справ України, працював там 10 років на різних посадах. У 2013 році звільнився з державної служби і очолив Фонд культурної дипломатії UART.

У червні 2014 року Кулеба повернувся на роботу до МЗС на запрошення міністра Павла Клімкіна на посаду посла з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій.

9 квітня 2016 року був призначений постійним представником України в Раді Європи.

В уряді Олексія Гончарука Кулеба обіймав посаду віцепрем’єр–міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо, що в новому Кабінеті Міністрів залишаються вакантні посади керівників міністерств.