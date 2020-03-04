Верховна Рада проголосувала за призначення генерал-лейтенанта у відставці Андрія Тарана міністром оборони України. За це рішення віддали свої голоси 285 депутатів.

#Букви розповідають, що про нього відомо.

Раніше повідомлялося, що призначення Тарана пролобіював Андрій Єрмак.

Біографія

Андрій Таран народився 4 березня 1955 року в німецькому Франкфурті-на-Одері в родині військового.

У 1970-х роках він закінчив Київське зенітне ракетне інженерне училище. Там отримав спеціальність військового інженера-радіотехніка.

Після цього Таран служив в радянській армії, а в 80-х роках закінчив Військову академію ППО Сухопутних військ в Києві. Його спеціальність називається “управління бойовими діями.

Крім того, в 1993 році Андрій Таран пройшов перепідготовку в Інституті міжнародних відносин у Києві для дипломатичної служби.

У 1995 – 1996 роках отримав кваліфікацію магістра за спеціальністю “стратегія національних ресурсів” в Національному університеті оборони США у Вашингтоні.

Таран одружений. З дружиною Вікторією в шлюбі має двох дітей.

Кар’єра

З 1992 року Андрій Таран служив у центральному апараті Міноборони, через 2 роки він перейшов до Головного управління розвідки Міноборони.

З 1996 по 1998 роки він працював в Раді національної безпеки і оборони експертом центру стратегічного планування і аналізу.

Після цього повернувся до центрального апарату Міністерства оборони.

З 1999 по 2004 роки Андрій Таран був військовим аташе при посольстві України в США.

З 2005 по 2008 роки обіймав посаду начальника управління у Міноборони, а з 2008-го був заступником керівника Головного управління розвідки Міноборони.

З 2011 по 2014 роки він був представником міністерства оборони в представництві України при ООН.

У вересні 2015 року Андрій Таран увійшов в робочу підгрупу з питань безпеки в ТКГ в Мінську. Працював в цій підгрупі до листопада 2015 року.

Також з квітня по серпень 2015 року був представником України у Спільному центрі контролю і координації на Донбасі (СЦКК).

У грудні 2015 го року був призначений на посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, цю посаду офіційно обіймав до квітня 2016- го.

У 2016 році був звільнений у запас після досягнення граничного віку генеральської служби.

Декларація

У декларації за 2019 рік Таран зазначив квартиру в Києві площею 100 квадратних метрів, а також дві земельні ділянки в Київській області, загальною площею понад 2200 квадратних метрів.

Крім того, Таран вніс до декларації 3 легкових автомобілі: марки Buick 2013 року випуску (вартість – 351 042 гривень), авто Infifnity 2007 року випуску (153 913 гривень), авто Mercedes Benz 2001 року випуску (59 754 гривень).

Таран у 2019 році отримав зарплату на суму 29 477 гривень, державну соціальну і матеріальну допомогу на суму 10 250 гривень, зарплату з Міноборони на суму 283 605 гривень і пенсію в розмірі 184 400 гривень.

Таран зберігає готівку: $21 тисячу , €5 тисяч і 16 154 гривень.

Нагадаємо, що в новому Кабінеті Міністрів залишаються вакантні посади керівників міністерств.