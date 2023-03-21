Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
“Нагадаю, що коли призначали Шкарлета, Комітет утримався від позитивного рішення щодо цього персонажу. Що вийшло — всі знаємо”, — написав нардеп у своєму дописі.
Крім того, раніше економічний Комітет ВРУ схвалив призначення Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.
Водночас Комітет ВРУ з питань цифровізації схвалив призначення віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Нагадаємо, що 17 березня стало відомо, що Сергій Шкарлет залишає посаду міністра освіти та науки України.
- Також посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України залишає Павло Рябікін – його замінить Олександр Камишін. Раніше він очолював “Укрзалізницю”.
- Троє міністрів ініціюють свою відставку, відповідні заяви вони уже направили голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку.