Визначати кандидатів на посади в Кабінеті Міністрів, які зараз залишаються вакантними, будуть до тих пір, поки парламент розглядає поправки до закону про ринок землі.

Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомлялося раніше, зараз в Кабміні залишаються вакантними чотири посади керівників міністерств — Міністерства освіти і науки, Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України і Міністерства культури.

За словами прем’єр-міністра Шмигаля, добирати міністрів будуть в той час, поки парламент розглядає поправки до законопроєкту про відкриття ринку сільськогосподарських земель.

“Парламент заблокований законом про землю, який розглядається, тому у нас є час, цих кілька днів, поки парламент закінчить розгляд поправок для того, щоб сформувати всі міністерства”, — сказав він.

Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі радиться та шукає кандидатів на ці посади.

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