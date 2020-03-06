Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Як повідомлялося раніше, зараз в Кабміні залишаються вакантними чотири посади керівників міністерств — Міністерства освіти і науки, Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України і Міністерства культури.
За словами прем’єр-міністра Шмигаля, добирати міністрів будуть в той час, поки парламент розглядає поправки до законопроєкту про відкриття ринку сільськогосподарських земель.
“Парламент заблокований законом про землю, який розглядається, тому у нас є час, цих кілька днів, поки парламент закінчить розгляд поправок для того, щоб сформувати всі міністерства”, — сказав він.
Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі радиться та шукає кандидатів на ці посади.
Пізніше глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія розповів, хто бере участь в обговоренні кандидатів на вакантні посади.
“Зараз йде така… Кадрова комісія, я б сказав. Це представники Кабміну, тобто прем’єр-міністр приймає в цьому участь, Офіс Президента, кілька людей з нашої фракції, які разом дивляться різних кандидатів та намагаються знайти кращих людей для того, щоб приєдналися до нашої команди”, — зазначив він.
- Раніше сьогодні Верховна Рада України підтримала відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука і його Уряду.
- Парламент затвердив призначення Дениса Шмигаль главою уряду та новий склад Кабінету Міністрів України.