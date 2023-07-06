Міністр енергетики України Герман Галущенко та очільник Міненерго Болгарії Румен Радеве підписали меморандум про взаєморозуміння з метою поглиблення співробітництва в енергетичному секторі.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Метою меморандуму про взаєморозуміння є створення рамкових умов для поглиблення співробітництва в енергетичному секторі Республіки Болгарія та України на основі принципу взаємної вигоди та з урахуванням спільних інтересів і цілей обох країн.

Згідно з меморандумом сторони активізують надання експертних та інженерних послуг і рішень у сфері ядерної енергетики шляхом проведення незалежної експертизи з оцінки безпеки ядерних об’єктів та обміну експертами, доступу до інфраструктури та участі у спільних проєктах та ініціативах, що передбачають спільну діяльність у сфері ядерної енергетики.

Крім того, меморандум передбачає сприяння співпраці на всіх етапах ядерного паливного циклу, здійснення діяльності та надання послуг, пов’язаних з продовженням терміну експлуатації ядерних об’єктів, з метою підвищення безпеки та/або покращення їх експлуатаційних характеристик. Обмін знаннями та досвідом щодо захисту енергетичної інфраструктури від фізичних, електромагнітних та кіберзагроз також визначені як пріоритетні у співпраці.

“Ми поглиблюємо співпрацю в енергетичному секторі та будемо розвивати співробітництво відповідно до стратегій наших країн у сфері ядерної, зеленої енергетики, водню, систем накопичення енергії та “розумних” мереж”, – зазначив Герман Галущенко.