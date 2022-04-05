Європейські міністри фінансів зустрічаються сьогодні в Люксембурзі задля обговорення запровадження подальших санкцій проти Росії через повідомлення про військові злочини РФ у Бучі.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“У нас є нові знімки з супутників, які засвідчують, що відбувається, що відбувалося в Бучі. І ми повинні реагувати”, – сказав у вівторок єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що санкції щодо нафти та вугілля “можливі”.

Ле Мер сказав, що не певен щодо позиції 27 країн-членів, але сказав, що, на його думку, всі країни-члени мають “повну рішучість.. запровадити санкції”.

Міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте також закликала підняти санкції на наступний рівень, відключивши Росію від її основних джерел доходів – енергетичного сектора.

“Я вважаю, що ми маємо скоротити закупівлю з Росії нафти, газу та вугілля. І Литва є першою країною в Європейському Союзі, яка попрощається з російським газом”, – сказала Скайсте.

Скайсте додала, що, відмовляючись купувати газ у Росії, її країна є “гарним прикладом “решті європейських країн.

Вона додала, що також слід розглянути питання стосовно закриття портів і доріг для російських товарів і виключення “Газпромбанку” зі SWIFT.

“Газпромбанк” використовується іноземними покупцями для оплати закупівлі російського газу.

Очікується, що ЄС оголосить про подальші санкції проти Росії вже цього тижня й працюватиме над цим як над “невідкладною справою”. Блок міг би посилити наявні санкції або перейти до припинення експорту деяких російських енергоносіїв.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив у понеділок, що припинити постачання газу зараз неможливо. “Нам потрібен деякий час, і тому зараз ми повинні розрізняти нафту, вугілля та газ”, – додав він.