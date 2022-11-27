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Міністри юстиції G7 під час «історичної зустрічі» обговорять воєнні злочини в Україні

Міністри юстиції країн G7 обговорять покарання за воєнні злочини в Україні 28-29 листопада у Берліні, 26 листопада заявив голова Мін'юсту ФРН Марко Бушман.

Неділя, 27 листопада 2022, 21:21
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Про це повідомляє DW.

Він наголосив, що глави відомств обговорюватимуть, в першу чергу, про жахливі воєнні злочини, які скоюються на території України і які Захід хоче “переслідувати і покарати”.

Зустріч буде присвячена, зокрема, ефективнішій координації зусиль з розслідування.

За словами Бушмана, “міжнародне кримінальне право спирається” на той факт, що “воєнні злочини не повинні залишатися безкарними — незалежно від того, де вони скоюються і хто їх чинить”.

Марко Бушман додав, що йдеться про “історичну зустріч”, під час якої міністри юстиції вперше спілкуватимуться у цьому форматі.

Тим часом заперечення воєнних злочинів стане карним у Німеччині. Рішення про це ухвалив бундестаг.

Схвалення, заперечення та грубе применшення серйозності воєнних злочинів та геноциду тепер підпадатимуть під оновлений п’ятий пункт 130-ї статті Кримінального кодексу ФРН і розглядатимуться як “розпалювання міжнаціональної ворожнечі”.

Заперечення Голокосту вже є в Німеччині кримінальним злочином без терміну давності, бо він порушує суспільний спокій.

24 листопада зазначали, що Німеччина має намір ініціювати зустріч глав МЗС “Великої сімки” (G7). Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявляла, що зустріч щодо масованих ракетних обстрілів по Україні може відбутися найближчого тижня.

Глави відомств порушать питання російських атак на критичну інфраструктуру України. Ще вони обговорять подальшу підтримку української енергосистеми. 

Міністерка наголосила, що напади росіян на енергетичну інфраструктуру є неприпустимим та антигуманним злочином.

Варто зауважити, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що перемога РФ над Україною на цьому етапі війни вкрай малоймовірна.

Теги: міністри G7, воєнні злочини РФ, ізоляція рф, історична зустріч міністрів, міністри G7, обговорення, підтримка України, G7

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