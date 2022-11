Міністри юстиції G7 під час «історичної зустрічі» обговорять воєнні злочини в Україні

Про це повідомляє DW.

Він наголосив, що глави відомств обговорюватимуть, в першу чергу, про жахливі воєнні злочини, які скоюються на території України і які Захід хоче “переслідувати і покарати”.

Зустріч буде присвячена, зокрема, ефективнішій координації зусиль з розслідування.

За словами Бушмана, “міжнародне кримінальне право спирається” на той факт, що “воєнні злочини не повинні залишатися безкарними — незалежно від того, де вони скоюються і хто їх чинить”.

Марко Бушман додав, що йдеться про “історичну зустріч”, під час якої міністри юстиції вперше спілкуватимуться у цьому форматі.

🇨🇦🇯🇵🇺🇸🇮🇹🇫🇷🇬🇧🇩🇪 – die sieben größten Industrienationen stehen an der Seite der #Ukraine. Am Montag und Dienstag treffen sich die Justizminister der G7-Staaten in Berlin – zum ersten Mal überhaupt. Das Thema: die Verfolgung von Kriegsverbrechen. BM @MarcoBuschmann zu #G7Justice: pic.twitter.com/sdNBCrFsFS

— Bundesministerium der Justiz (@bmj_bund) November 26, 2022