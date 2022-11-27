Глави міністерств юстиції країн G7 проведуть зустріч щодо України. Вперше в історії вони зустрінуться через тему розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Про це повідомив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн у Twitter.

Зустріч анонсував німецький міністр, країна якого головує у G7. Вона має пройти у понеділок-вівторок у Берліні.

“Ми будемо говорити в основному про жахливі воєнні злочини, що скоюються на території України, і які ми хочемо розслідувати й притягнути винних до відповідальності”, — зазначив міністр.

За його словами, очільники міністерств мають намір домовиться про “ще більш ефективну координацію”.

24 листопада зазначали, що Німеччина має намір ініціювати зустріч глав МЗС “Великої сімки” (G7). Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявляла, що зустріч щодо масованих ракетних обстрілів по Україні може відбутися найближчого тижня.

Глави відомств порушать питання російських атак на критичну інфраструктуру України. Ще вони обговорять подальшу підтримку української енергосистеми.

Міністерка наголосила, що напади росіян на енергетичну інфраструктуру є неприпустимим та антигуманним злочином.