Про це повідомив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн у Twitter.
Зустріч анонсував німецький міністр, країна якого головує у G7. Вона має пройти у понеділок-вівторок у Берліні.
“Ми будемо говорити в основному про жахливі воєнні злочини, що скоюються на території України, і які ми хочемо розслідувати й притягнути винних до відповідальності”, — зазначив міністр.
За його словами, очільники міністерств мають намір домовиться про “ще більш ефективну координацію”.
24 листопада зазначали, що Німеччина має намір ініціювати зустріч глав МЗС “Великої сімки” (G7). Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявляла, що зустріч щодо масованих ракетних обстрілів по Україні може відбутися найближчого тижня.
Глави відомств порушать питання російських атак на критичну інфраструктуру України. Ще вони обговорять подальшу підтримку української енергосистеми.
Міністерка наголосила, що напади росіян на енергетичну інфраструктуру є неприпустимим та антигуманним злочином.
- У Києві станом на ранок 27 листопада практично відновили електропостачання, воду, тепло та зв’язок. На завершальній стадії тривають ремонтні роботи в системі електромереж.
- Станом на 11:00 26 листопада до енергосистеми України під’єднали ще один атомний блок, відтак виробники електроенергії зараз забезпечують близько 75% потреб споживання країни.