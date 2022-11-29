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Міністри юстиції країн G7 ухвалили «Берлінську декларацію»

Міністри юстиції країн "Групи семи" (G7) хочуть, щоб у майбутньому злочини проти міжнародного права переслідувалися та каралися скоординовано. За підсумками зустрічі підготовлено "Берлінську декларацію".

Вівторок, 29 листопада 2022, 17:15
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Про це повідомляє DW.

Міністр юстиції ФРН Марко Бушман назвав зустріч глав відомств юстиції, яка вперше пройшла в даному форматі G7, “історичною”.

Як випливає із декларації, міністри юстиції домовилися про створення центрального національного контактного центру для переслідування міжнародних злочинів. До них відносяться серйозні порушення прав людини — такі як воєнні злочини або злочини проти людяності.

“Воєнні злочини не повинні залишатися безкарними незалежно від того, де вони скоюються, незалежно від того, хто їх чинить”, – попередив Бушман.

24 листопада зазначали, що Німеччина має намір ініціювати зустріч глав МЗС “Великої сімки” (G7). Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявляла, що зустріч щодо масованих ракетних обстрілів по Україні може відбутися найближчого тижня.

Глави відомств порушать питання російських атак на критичну інфраструктуру України. Ще вони обговорять подальшу підтримку української енергосистеми. 

Міністерка наголосила, що напади росіян на енергетичну інфраструктуру є неприпустимим та антигуманним злочином.

Варто зауважити, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що перемога РФ над Україною на цьому етапі війни вкрай малоймовірна.

Теги: Берлінська декларація, зустріч, країни НАТО, скоординовані дії, G7

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