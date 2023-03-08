8 березня єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Євросоюз "зараз перебуває у вирішальному моменті" щодо підтримки блоком України. І наголосив, що ЄС має знайти можливість для негайного постачання Україні необхідних боєприпасів, з цією метою закликав перевести оборонну промисловість країн блоку на режим виробництва в умовах війни.

Про це повідомляє CNN.

Виступаючи на зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі, Бретон зауважив, що “абсолютно обов’язково, щоб ми рухалися до свого роду режиму воєнної економіки з точки зору постачання і оборонної промисловості”.

“Нам потрібно зробити все можливе, щоб забезпечити Україну, особливо боєприпасами”, – сказав він.

Своєю чергою, Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав лідерів оборони ЄС працювати над стандартною схемою закупівель у короткостроковій перспективі та збільшувати обороноздатність у довгостроковій перспективі.

Речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано зазначив, що головний дипломат ЄС пропонує, аби блок витратив 1 мільярд доларів на спільні закупівлі “вкрай необхідних” боєприпасів для України. Та пояснив, що зараз, у цей конкретний момент, боєприпаси — “це те, чого найбільше потребують українці”.

Під час зустрічі міністр оборони Швеції Пал Йонсон повторив заклик Борреля до плану, наголосивши, що “українцям гостро потрібні боєприпаси, щоб продовжувати цю війну. І інший аспект полягає в тому, що ми повинні нарощувати виробництво в Європі”.

Тим часом міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав лідерів переконатися, що вони “не копаються в бюрократії”, додавши, що “мета — 1 мільйон снарядів для України”.

Раніше повідомлялося, що офіційні особи Європейського Союзу та 27 країн-членів блоку обговорюють плани виділення додаткового мільярда євро, а також створення схеми спільних закупівель для прискорення постачання гаубичних артилерійських снарядів, які мають вирішальне значення для протидії російським військам.