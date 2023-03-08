Про це повідомляє CNN.
Виступаючи на зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі, Бретон зауважив, що “абсолютно обов’язково, щоб ми рухалися до свого роду режиму воєнної економіки з точки зору постачання і оборонної промисловості”.
“Нам потрібно зробити все можливе, щоб забезпечити Україну, особливо боєприпасами”, – сказав він.
Своєю чергою, Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав лідерів оборони ЄС працювати над стандартною схемою закупівель у короткостроковій перспективі та збільшувати обороноздатність у довгостроковій перспективі.
Речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано зазначив, що головний дипломат ЄС пропонує, аби блок витратив 1 мільярд доларів на спільні закупівлі “вкрай необхідних” боєприпасів для України. Та пояснив, що зараз, у цей конкретний момент, боєприпаси — “це те, чого найбільше потребують українці”.
Під час зустрічі міністр оборони Швеції Пал Йонсон повторив заклик Борреля до плану, наголосивши, що “українцям гостро потрібні боєприпаси, щоб продовжувати цю війну. І інший аспект полягає в тому, що ми повинні нарощувати виробництво в Європі”.
Тим часом міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав лідерів переконатися, що вони “не копаються в бюрократії”, додавши, що “мета — 1 мільйон снарядів для України”.
Раніше повідомлялося, що офіційні особи Європейського Союзу та 27 країн-членів блоку обговорюють плани виділення додаткового мільярда євро, а також створення схеми спільних закупівель для прискорення постачання гаубичних артилерійських снарядів, які мають вирішальне значення для протидії російським військам.
- Потік зброї до України від її західних партнерів та союзників перетворився “з цівки на повінь”. З усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% — понад 8 мільярдів доларів — надійшло протягом трьох місяців. Один європейський посадовець із питань оборони зазначив, що надходження зброї, погоджене в Німеччині лише в січні, становить дві третини від загальної кількості, спорядженої Україні за весь 2022 рік. Минулий пакет США включає, наприклад, броньовану мостоукладальну техніку, яка буде життєво необхідною для будь-якого контрнаступу на півдні чи сході.
- Збройні сили США вивчають можливість інтеграції передових західних ракет класу “повітря-повітря”в українські винищувачі радянської епохи. У разі успіху ці зусилля можуть стати частиною вирішення потреби Києва в додатковій вогневій потужності та протиповітряній обороні.
- 1 березня канцлер Олаф Шольц пообіцяв, що Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї, щоб краще підтримувати боротьбу України проти повномасштабного вторгнення Росії.
- Україна, ЄС та НАТО об’єднують зусилля для збільшення обсягів виробництва зброї та боєприпасів для потреб Збройних сил України та поповнення запасів союзників. З цією метою сторони домовилися створити тристоронній координаційний механізм, який синхронізує роботу виробників, тих, хто купує, і урядів.
- В Європейському Союзі 22 країни-учасниці підтримали спільну закупівлю боєприпасів для України. Рішення обговорили у Брюсселі.