Про це йдеться в офіційній заяві країн-членів НАТО.
Міністри оборони країн-учасниць НАТО закликали РФ обрати шлях дипломатії та негайно припинити нарощування військового контингенту. Вони також наголосили на потребі у виведенні російських сил з України відповідно до міжнародних зобов’язань РФ.
Окремо зауважили щодо відданості своєму двосторонньому підходу щодо Росії, котрий полягає у потужному стримуванні в поєднанні з відкритістю та готовністю до діалогу.
У заяві йдеться, що дії РФ становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці. Тож НАТО оголосило про розгортання додаткових сухопутних, морських та повітряних сил і засобів.
“Наші заходи були та залишаються превентивними, пропорційними та не призводять до ескалації. Ми готові й надалі зміцнювати нашу оборонну та стримуючу позицію, щоб реагувати на всі непередбачувані обставини”, – зазначили міністри оборони.
Міністри Альянсу запевнили у відданості НАТО основоположним принципам, що містяться в основі європейської безпеки, та наголосили, що кожна країна має право обирати власні заходи безпеки.
Вони наполегливо закликали Росію відповісти взаємністю і обрати дипломатію та деескалацію. Водночас пояснили Кремлю, що подальша військова агресія РФ проти України “матиме величезні наслідки та коштуватиме дуже дорого”.
- Нагадаємо, Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що сигнали Москви про продовження дипломатичної роботи “дають підстави для обережного оптимізму”.
- Пізніше Єнс Столтенберг заявив, що Кремль нарощує свої сили на кордоні з Україною, а не виводить їх, як про це пишуть російські чиновники та ЗМІ.
- Також Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що США не знайшли підтвердження відведенню російських військових з українських кордонів. Наразі їх понад 150 тисяч, і ризик вторгнення триває.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом щодо загрозливої ситуації в Україні з боку Російської Федерації. Лідери “дійшли згоди, що залишається важливе вікно для дипломатії та для того, аби Росія відступила від своїх погроз Україні”.
- Президент США Джо Байден під час годинної телефонної розмови заявив президенту України Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати відреагують “швидко і рішуче”, якщо Росія зробить подальші кроки до ескалації конфлікту. Натомість Зеленський попросив американського президента якнайшвидше приїхати в Україну.