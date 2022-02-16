На засіданні в Брюсселі 16 лютого Міністри оборони Північноатлантичного Альянсу виголосили спільну заяву щодо агресії Російської Федерації проти України. Вони закликали Москву до негайної деескалації.

Про це йдеться в офіційній заяві країн-членів НАТО.

Міністри оборони країн-учасниць НАТО закликали РФ обрати шлях дипломатії та негайно припинити нарощування військового контингенту. Вони також наголосили на потребі у виведенні російських сил з України відповідно до міжнародних зобов’язань РФ.

Окремо зауважили щодо відданості своєму двосторонньому підходу щодо Росії, котрий полягає у потужному стримуванні в поєднанні з відкритістю та готовністю до діалогу.

У заяві йдеться, що дії РФ становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці. Тож НАТО оголосило про розгортання додаткових сухопутних, морських та повітряних сил і засобів.

“Наші заходи були та залишаються превентивними, пропорційними та не призводять до ескалації. Ми готові й надалі зміцнювати нашу оборонну та стримуючу позицію, щоб реагувати на всі непередбачувані обставини”, – зазначили міністри оборони.

Міністри Альянсу запевнили у відданості НАТО основоположним принципам, що містяться в основі європейської безпеки, та наголосили, що кожна країна має право обирати власні заходи безпеки.

Вони наполегливо закликали Росію відповісти взаємністю і обрати дипломатію та деескалацію. Водночас пояснили Кремлю, що подальша військова агресія РФ проти України “матиме величезні наслідки та коштуватиме дуже дорого”.