Про це інформує PolskieRadio.

Ще до зустрічі з німецьким міністром Блащак нагадав, що завдяки ініціативі Польщі створюється коаліція країн, які готові надати Україні танки. Зокрема Польща та Німеччина передадуть Україні по 14 танків Leopard 2.

Глава польського оборонного відомства обговорив з Пісторіусом також запчастини для танків Leopard.

Виробник запчастин — це німецька фірма, тому я розраховую, що міністр Пісторіус сконцентрує свою активність на тому, аби німецька оборонна промисловість прийняла цей виклик, і можна було створити пункти обслуговування”, – пояснив Блащак.

Окрім цього, на території Польщі вже розпочались та тривають навчання українських танкових екіпажів, котрі керуватимуть танками Leopard. Навчання проходить на полігоні у Сьвентошуві.

Зауважимо, 7 лютого під час неоголошеного візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН, Данія та Нідерланди спільно постачать Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року.

Раніше німецький міністр відзначив героїзм українських військовослужбовців та запевнив, що ФРН продовжить підтримувати Україну у її боротьбі за незалежність та відновлення територіальної цілісності.

7 лютого міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що для тренування на танках Leopard 2 до Німеччини вже поїхали українські військовослужбовці.