Про це інформує PolskieRadio.
Ще до зустрічі з німецьким міністром Блащак нагадав, що завдяки ініціативі Польщі створюється коаліція країн, які готові надати Україні танки. Зокрема Польща та Німеччина передадуть Україні по 14 танків Leopard 2.
Глава польського оборонного відомства обговорив з Пісторіусом також запчастини для танків Leopard.
Виробник запчастин — це німецька фірма, тому я розраховую, що міністр Пісторіус сконцентрує свою активність на тому, аби німецька оборонна промисловість прийняла цей виклик, і можна було створити пункти обслуговування”, – пояснив Блащак.
Окрім цього, на території Польщі вже розпочались та тривають навчання українських танкових екіпажів, котрі керуватимуть танками Leopard. Навчання проходить на полігоні у Сьвентошуві.
Зауважимо, 7 лютого під час неоголошеного візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН, Данія та Нідерланди спільно постачать Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року.
Раніше німецький міністр відзначив героїзм українських військовослужбовців та запевнив, що ФРН продовжить підтримувати Україну у її боротьбі за незалежність та відновлення територіальної цілісності.
7 лютого міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що для тренування на танках Leopard 2 до Німеччини вже поїхали українські військовослужбовці.
- США постачать в Україну танк M1A2 Abrams, який має значно покращені можливості порівняно з попередньою моделлю M1A1.
- Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта повідомив, що Португалія передасть Збройним силам України танки Leopard, проте не назвав їхню кількість.
- Бельгійська компанія OIP готова продати техніку зі свого, ймовірно, найбільшого запасу танків у Європі за “справедливу ціну”. Власник озброєнь заявив, що хотів би бачити їх в Україні. Зокрема, йдеться про танки Leopard.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава буде готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.